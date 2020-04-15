Сотрудники епархии остались без заработной платы

Духовенство обратилось к верующим с просьбой оказать благотворительную помощь как Владимирской епархии, так и её сотрудникам. Без средств к существованию остались 50 человек. Последствия пандемии COVID-19 не щадят ни одну сферу жизни. От массовых увольнений и вынужденных отпусков уже пострадали сотни владимирцев. И вот с аналогичной проблемой столкнулись уже сотрудники епархиального управления. Сейчас церковные приходы пустуют. Все верующие, в том числе паломники, оказались в вынужденной самоизоляции.
Епархия осуществляла свою деятельность именно за счет пожертвований.
— С глубочайшей просьбой обращаемся ко всем православным христианам Владимирской митрополии, гостям, просто неравнодушным гражданам за поддержкой и оказанием помощи епархиальному управлению, — сообщается на официальном сайте владимирского духовенства.
Сейчас, по словам священнослужителей, у епархии нет возможности даже оплачивать коммунальные услуги и зарплату своим сотрудникам. При этом к ним ежедневно за помощью обращаются малоимущие граждане, семьи, во время пандемии коронавируса оставшиеся без денег. Людям не хватает средств ни на еду, ни на одежду. А бесплатный вещевой фонд на улице Карла Маркса, 17а, с 30 марта временно закрыт.
Если кто-то захочет внести свою лепту на доброе дело, то пожертвовать средства можно через банковский перевод. Все реквизиты указаны на сайте епархии.
Тем временем в некоторых владимирских церквях уже начались благотворительные ярмарки в преддверии Пасхи. Например, Свято-Казанскому храму мастера подарили свои изделия, средства от продажи которых пойдут на помощь онкобольным детям.
Ранее «Призыв» сообщал, как можно влиться в ряды волонтеров ОНФ и помогать пенсионерам. Последний раз к ним присоединились жители Судогодского района.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
Обсуждение 6
дожили… что же дальше то будет????
ПУСТЬ КОНДУКТОРАМИ ИДУТ РАБОТАТЬ. И ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГДА, И ДВИЖЕНИЕ И ДИЕТА.
НАБОЛОВАЛИСЬ В НАХАЛЯВУ…. ПОМОГИТЕ И ПОДАЙТЕ ИМ…. А ТРУДЯГЕ КТО ПОМОЖЕТ….
Вот так и теряешь веру в бога :((
Причем здесь Бог? А была ли это вера, чтобы её можно было просто взять и потерять из-за коронавируса и других невзгод?
Так пусть все свои автомобили продадут, проблема решена будет.