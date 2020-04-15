Сотрудники епархии остались без заработной платы

Духовенство обратилось к верующим с просьбой оказать благотворительную помощь как Владимирской епархии, так и её сотрудникам. Без средств к существованию остались 50 человек. Последствия пандемии COVID-19 не щадят ни одну сферу жизни. От массовых увольнений и вынужденных отпусков уже пострадали сотни владимирцев. И вот с аналогичной проблемой столкнулись уже сотрудники епархиального управления. Сейчас церковные приходы пустуют. Все верующие, в том числе паломники, оказались в вынужденной самоизоляции.

Епархия осуществляла свою деятельность именно за счет пожертвований.

— С глубочайшей просьбой обращаемся ко всем православным христианам Владимирской митрополии, гостям, просто неравнодушным гражданам за поддержкой и оказанием помощи епархиальному управлению, — сообщается на официальном сайте владимирского духовенства.

Сейчас, по словам священнослужителей, у епархии нет возможности даже оплачивать коммунальные услуги и зарплату своим сотрудникам. При этом к ним ежедневно за помощью обращаются малоимущие граждане, семьи, во время пандемии коронавируса оставшиеся без денег. Людям не хватает средств ни на еду, ни на одежду. А бесплатный вещевой фонд на улице Карла Маркса, 17а, с 30 марта временно закрыт.

Если кто-то захочет внести свою лепту на доброе дело, то пожертвовать средства можно через банковский перевод. Все реквизиты указаны на сайте епархии.

Тем временем в некоторых владимирских церквях уже начались благотворительные ярмарки в преддверии Пасхи. Например, Свято-Казанскому храму мастера подарили свои изделия, средства от продажи которых пойдут на помощь онкобольным детям.

Ранее «Призыв» сообщал, как можно влиться в ряды волонтеров ОНФ и помогать пенсионерам. Последний раз к ним присоединились жители Судогодского района.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»