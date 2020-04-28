Сотрудник онкодиспансера заразился COVID-19

Один из сотрудников владимирского онкодиспансера заразился COVID-19. Эту информацию «Призыву» подтвердили в пресс-службе областной администрации. Сейчас инфицированный лечится дома из-за отсутствия клинических проявлений. По версии собственного источника «Призыва», это мог быть врач, который по совместительству работал в БСП, где и мог подхватить коронавирус. Тем временем в учреждении обострилась кадровая проблема. Медиков обязали самоизолироваться на дому.

— В связи с предписание из Роспотребнадзора отправиться на режим самоизоляции медработников, как лиц, находившихся в контакте с зараженным COVID-19, появились определенные проблемы, связанные с дефицитом кадров. Тем не менее медицинская помощь в онкодиспансере продолжает оказываться в полном объеме, все вопросы решаются в рабочем порядке, — пояснили «Призыву» в облздраве.

На данный момент в онкодиспансере введены ограничительные меры для больных.

В поликлинике до 30 апреля перестали принимать ряд пациентов. А именно людей с доброкачественной патологией, находящихся на диспансерном наблюдении и записанных на плановое хирургическое лечение.

«Пациенты с подозрением на злокачественное новообразование и с впервые установленным диагнозом злокачественной опухоли для решения вопроса о тактике лечения будут приниматься очно (при наличии направления по форме 057-у с данными обследования согласно приложению № 3 к приказу ДЗАВО № 132 от 14.03.2019 г.)», – сообщается на сайте медучреждения.

Госпитализация в стационары онкодиспансера, как и запланированная диагностика, ведутся в обычном режиме. Врачи просят приезжать на приём за 30 минут до назначенного времени. При этом быть одетым в средство индивидуальной защиты – маску.

Также руководство онкодиспансера говорит о возможном консультировании раковых пациентов посредством телемедицины. Для этого больным необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Здесь врач с помощью специальной программы должен направить заявку в онкологический диспансер.

Стало известно, что коронавирус пробрался и в городскую больницу № 5. Как сообщают «Владимирские ведомости», у нескольких пациентов, лечившихся в стационаре от пневмонии, подтвердился COVID-19. Все больные уже переведены в инфекционное отделение городской больницы № 6.

Ранее «Призыв» сообщал, что в больнице Карабаново медики, заподозрив у себя коронавирус, ушли на самоизоляцию, а их пациенты начали жаловаться на отсутствие лечения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»