Сотрудник МЧС погиб при ликвидации пожара

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника МЧС. Трагедия произошла при ликвидации пожара в деревне Орловка Меленковского района. Известно, что спасатель скончался уже после того, как пожар был потушен.

В причинах трагедии разбирается Следственный комитет.

— Что послужило причиной смерти сотрудника МЧС, пока говорить нельзя. Проводится проверка, назначены все необходимые экспертизы. Следователи и криминалисты выезжали на место, проведен детальный осмотр, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Пожар в деревне Орловка произошел в ночь с 29 на 30 марта. Там загорелись два дома. Других пострадавших на пожаре нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что с сегодняшнего дня на территории Владимирской области отменен особый противопожарный режим. Связано это с резким ухудшением погоды.

Ольга Ефремова

Фото: ivbg.ru