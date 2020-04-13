Соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину

Во Владимире в полицию направлена жалоба на местную жительницу, которая нарушила карантин по коронавирусу. Женщина, недавно вернувшаяся из Мексики, не соблюдала предписания Роспотребнадзора и свободно ходила в магазин. Соседи поспешили сообщить об этом правоохранителям.

Подобные нарушения носят не единичный характер.

В Ленинский суд поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей Владимира, нарушивших режим самоизоляции. Об этом говорится на официальном сайте суда. О датах рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3.КоАП РФ будет сообщено дополнительно.

Нарушителям режима самоизоляции, согласно данной статье, грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. При этом под протокол и штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей может попасть любой, кто вышел из дома без уважительной причины. Для должностных и юридических лиц мера наказания еще строже. Подробнее о том, какие кары могут грозить нарушителям режима самоизоляции, «Призыв» рассказывал здесь.

Число зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области стремительно растет. Накануне «Призыв» сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у 23 человек. Самый верный способ не заболеть — оставаться дома.

Ольга Ефремова

Фото: bloknottambov.ru