Соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину

Во Владимире в полицию направлена жалоба на местную жительницу, которая нарушила карантин по коронавирусу. Женщина, недавно вернувшаяся из Мексики, не соблюдала предписания Роспотребнадзора и свободно ходила в магазин. Соседи поспешили сообщить об этом правоохранителям.
Подобные нарушения носят не единичный характер.
В Ленинский суд поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей Владимира, нарушивших режим самоизоляции. Об этом говорится на официальном сайте суда. О датах рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3.КоАП РФ будет сообщено дополнительно.
Нарушителям режима самоизоляции, согласно данной статье, грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. При этом под протокол и штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей может попасть любой, кто вышел из дома без уважительной причины. Для должностных и юридических лиц мера наказания еще строже. Подробнее о том, какие кары могут грозить нарушителям режима самоизоляции, «Призыв» рассказывал здесь.
Число зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области стремительно растет. Накануне «Призыв» сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у 23 человек. Самый верный способ не заболеть — оставаться дома.
Ольга Ефремова
Фото: bloknottambov.ru
Обсуждение 1
Мозгов вообще нет у некоторых, к сожалению, для них все это как развлечение