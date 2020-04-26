Снят запрет на медосмотры работников с особыми условиями труда

В постановление главного санврача по Владимирской области, запрещавшего плановые медосмотры из-за коронавируса, внесены изменения. Они разрешают предварительные и периодические медосмотры отдельных категорий трудящихся, занятых на вредных и опасных производствах и работах. Полный перечень этих категорий есть в приложении № 2 к приказу Минздрава РФ от 12.04.2011 № 302. В списке фигурируют, например, крановщики, лифтёры, инкассаторы и вохровцы, спасатели и водолазы. Но фигурируют и более мирные, а главное, более распространённые и близкие населению специалисты, например, работники пищевых производств, сами медработники, нянечки и воспитатели детсадов и так далее.

Частичное снятие запрета на медосмотры утверждено постановлением № 2772 от 24 апреля 2020 г.

Если говорить в обобщённом виде, то медицинские обследования и осмотры разрешены в организациях: производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья; общественного питания; коммунально-бытового обслуживания; водопроводных сооружений; предоставляющих социальные услуги; образовательных и медицинских учреждений. При выборе медорганизаций, проводящих медосмотры, предпочтение следует отдавать тем, кто может организовать мобильные медицинские комплексы с выездом на предприятие.

Ранее «Призыв» сообщал, что в конце минувшей недели главный государственный санитарный врач Владимирской области также внёс изменения в ранее принятое им же постановление от 25 марта сего года № 1777, запрещавшее плановую вакцинацию населения. Этот запрет был частично снят, а именно: главный санврач разрешил плановую вакцинацию детей.

Михаил Майоров

Фото: ria56.ru