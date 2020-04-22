Скончался сотрудник психиатрической больницы с диагнозом коронавирус

Умер водитель областной психиатрической больницы № 2, у которого был диагностирован коронавирус. Подробности произошедшего нашим коллегам сообщили в пресс-службе областной администрации. По информации ГТРК-Владимир, мужчина проходил лечение амбулаторно. Однако 15 апреля он почувствовал себя плохо и был госпитализирован на машине скорой помощи. Пациента доставили в одно из медучреждений Владимира, где уже на следующий день он скончался.

Отдельно отмечается, что погибший не был медицинским работником и с пациентами не общался. На данный момент подтвержденных случаев COVID-19 среди проходящих лечение в областной психиатрической больнице № 2 нет. При этом от работы временно отстранены тридцать сотрудников медучреждения, с которыми контактировал умерший. Люди будут находиться на самоизоляции, у всех взят анализ на коронавирус.

Сотрудники психиатрической больницы смогут вернуться к работе только после двух отрицательных тестов.

В связи со сложившейся на данный момент ситуацией госпитализация пациентов в областную психиатрическую больницу № 2 приостановлена до получения особого распоряжения. Прекращен и доступ посетителей на территорию медучреждения.

— Психиатрическая помощь пациентам, находящимся на стационарном лечении в данной медицинской организации, осуществляется в полном объеме. Проводятся все необходимые мероприятия по диагностике и лечению заболеваний, — отмечается в ответе областной администрации на запрос наших коллег.

На данный момент покойный не значится в списках пациентов, умерших от коронавируса. В нем все еще пятеро человек. Официально от COVID-19 умерли трое жителей Коврова и две женщины из Петушков. Возможно, окончательное слово до сих пор не сказали патологоанатомы. Важно понять, был ли коронавирус причиной летального исхода.

Ранее «Призыв» сообщал, что COVID-19 обнаружен у пациента и врачей «Красного Креста».

Полина Тарбеева

Фото: vpravda.ru