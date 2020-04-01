Скилл, коронавирус, стендап! Стоит ли бояться иноязычных заимствований?

Пожалуй, самое одиозное на сегодня заимствование в русском языке (и оно сейчас у всех на слуху) — это слово «коронавирус». В основе этой лексемы — сразу два латинских корня. Какие именно и что они означают, рассказывает кандидат кандидат филологических наук, преподаватель владимирского филиала Финансового университета Татьяна Ковалева.

Согласитесь, самоизоляция — неплохое время для того, чтобы узнать что-то полезное и интересное. И почему бы не про родной язык? Сегодня мы поговорим об иноязычных заимствованиях. Эта тема часто вызывает самые ожесточенные споры. Одни считают, что чужая лексика — это нормально, модно и закономерно. А вот самые ярые борцы за чистоту русского языка приходят в ужас от засилия англицизмов и бескомпромиссно выносят приговор заимствованиям — вон! Однако не все так страшно.

Когда русский язык начал обмениваться лексикой с другими языками, почему у нас так много заимствований, нужно ли с этим что-то делать? Узнайте профессиональное мнение из нашей мини-лекции.

Сегодня мы продолжим дистанционно прокачивать софт скиллс, а для филологов и хард скиллс, но не спешите гуглить все эти скиллы. Раздражают ли вас подобные фразы? Страшно ли, что заимствований так много? Давайте разбираться в этом вопросе вместе.

Не хлебом единым

Русский язык во все времена заимствовал много. Например, с 9 века начинается активное заимствование слов из греческого языка. Например, слова хлеб, крест, ангел, философия, физика, комедия и др. Вряд ли сегодня эти заимствованные слова кого-то раздражают, ведь они стали общеупотребительными.

Славяне соседствовали с тюркскими племенами, поэтому с ними тоже обменивались лексикой. Например, заимствовали слова жемчуг, деньга, базар. С 16 века активно заимствуются слова с латинскими корнями: школа и студент, декан и аудитория, конституция и республика и др. В петровскую эпоху заимствования из немецкого и голландского хлынули в русский язык: галстук, курорт, матрос, флаг, флот и др.

В 19 веке высший свет говорил между собой по-французски, а в русском языке появилось огромное количество французских слов: мармелад и котлета, артиллерия и актер, афиша и режиссер и под. В 20-21 веках в моде английские заимствования: футбол, спорт, хоккей, лидер и др.

Но не стоит думать, что заимствует только русский язык. Русский язык еще и отдает свои слова. Как правило, так происходит, когда слово обозначает понятие, которого нет в других языках. Например, соболь, декабрист, нигилист, колхоз, субботник, спутник, луноход.

Как узнать чужака

В русском языке заимствованные слова можно узнать по некоторым признакам, например:

При этом нужно понимать, что русский язык ОСВАИВАЕТ заимствованные слова, то есть в них происходят изменения в произношении, значении, словообразовании, грамматике. Иногда изменяется род заимствованных имен существительных: галстук (нем. das Halstuch – средний род), парламент (нем. das Parlament – средний род). Большинство заимствованных слов обрастает русскими приставками, суффиксами, окончаниями. К примеру, гуглить, таксовать, смска, коронавирусный.

В слове «коронавирусный» спрятались сразу два латинских слова: корона – «венец, венок» и вирус – «яд».

Но оба эти слова давно известны носителям русского языка, поэтому легко включаются в русскую словообразовательную и грамматическую системы.

Гуттаперчевые стендап и бэграунд

Не все заимствованные слова подвергаются переоформлению. Примером могут служить варваризмы — иноязычные слова или выражения, не до конца освоенные в русском языке в связи с грамматическими и фонетическими трудностями использования или новизной заимствования (бэкграунд, масс-медиа). Особый разряд варваризмов составляют слова и выражения, которые в русском языке сохраняют графическую форму языка-источника: Alma mater — альма матер, week-end — уик-энд, stand up – стендап. Подобные примеры вызывают трудности при письме, так как в русском языке еще не сформировалась норма их написания.

Зачем все эти заимствования

Почему мы заимствуем слова из других языков? Причин несколько. Во-первых, в русском языке может отсутствовать слово, обозначающее ту или иную новую реалию жизни. Например, слово айфон, которое мы заимствовали для обозначения определенного вида телефона, ведь в русском языке нет точного аналога данному понятию. При этом слово айфон уже включается в русскую словообразовательную систему (например, айфончик) и систему склонений, значит, русский язык осваивает это слово, адаптирует его. И возможно, через 100 лет мы будем воспринимать его так, как сегодня воспринимаем слова тетрадь или футбол.

Не каждый скилл может быть навыком

Во-вторых, заимствованное слово может нести дополнительные оттенки смысла по сравнению с уже имеющимся синонимом, либо синонимы могут сочетаться с разными словами. Например, русское слово навык и английский синоним скилл, который активно входит в русский язык. Последнее пришло к нам из мира компьютерных игр. Сегодня это слово не является общеупотребительным, а используется ограниченно – в играх, как термин в обучении и информационных технологиях. Значение слова навык шире. Навык – это умение, приобретенное упражнениями, созданное привычкой. Навык письма, коммуникативный навык.

Вряд ли мы скажем скилл резьбы по дереву или скилл владения языком.

Рассмотрим другой пример. Слово менеджер. К нему можно подобрать много синонимов: управляющий, руководитель, администратор, но ни один из них не содержит все необходимые оттенки значения «наемный профессиональный управляющий, руководящий процессами или персоналом на определенном участке производства», поэтому данное слово набирает все большую популярность в русском языке. Кроме того, данная лексема добавляет социальной престижности профессии. Сравним: менеджер по чистоте и техничка или уборщица, менеджер по персоналу и кадровик.

Помните, что в языке действует закон языковой экономии, поэтому два абсолютно одинаковых слова не будут долго существовать одновременно.

Итак, стоит ли бояться заимствований? Конечно, нет. Язык сам выберет и сохранит нужные слова, тогда как все остальные со временем исчезнут. При этом важно следить за своей речью и не использовать иноязычные слова без необходимости.

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Литература для любознательных:

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник.

Национальный корпус русского языка.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.

Подготовили Татьяна Ковалева и Дарья Ермолина

Верхнее фото: gp.by.