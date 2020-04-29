Синоптики обещают 20-градусную жару на майские праздники

Но будет пасмурно и дождливо

Резкое потепление прогнозируют синоптики на грядущие праздники. 3 мая температура воздуха во Владимирской области впервые в этом году может превысить 20 градусов тепла. Первая же пара дней начала месяца будет не слишком жаркой: средняя дневная температура составит +11 градусов. При этом практически всё начало мая обещают дожди.

Ночных заморозков в начале мая не ожидается.

Осадки в течение всего дня ожидаются и сегодня. Дождь будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром. По данным центра погоды «Фобос», свое влияние на погоду оказывает активный североатлантический циклон, который сейчас обрушился на Центральную Россию. Синоптики также предупреждают о резком понижении атмосферного давления. При норме 750 миллиметров ртутного столба сегодня оно может упасть до отметки 731 мм. Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия пока не готова завершить отопительный сезон. Случится это, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. Пока же ночью холодно.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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Обсуждение 3

  • Julia:
    29.04.2020 в 14:17

    У меня телефон прогнозирует грозу, здорово))))

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  • Светлана:
    29.04.2020 в 14:37

    Супер, можно будет в саду уединиться

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  • Полина Тарбеева:
    29.04.2020 в 15:15

    я всегда была рада хорошей погоде, но сейчас надо понимать, что все выйдут на улицу и пойдут на шашлыки…и зря будет все. что мы тут сидим…

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