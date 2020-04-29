Синоптики обещают 20-градусную жару на майские праздники

Резкое потепление прогнозируют синоптики на грядущие праздники. 3 мая температура воздуха во Владимирской области впервые в этом году может превысить 20 градусов тепла. Первая же пара дней начала месяца будет не слишком жаркой: средняя дневная температура составит +11 градусов. При этом практически всё начало мая обещают дожди.

Ночных заморозков в начале мая не ожидается.

Осадки в течение всего дня ожидаются и сегодня. Дождь будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром. По данным центра погоды «Фобос», свое влияние на погоду оказывает активный североатлантический циклон, который сейчас обрушился на Центральную Россию. Синоптики также предупреждают о резком понижении атмосферного давления. При норме 750 миллиметров ртутного столба сегодня оно может упасть до отметки 731 мм. Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия пока не готова завершить отопительный сезон. Случится это, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. Пока же ночью холодно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»