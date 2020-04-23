Штормовой ветер повалил мемориал Победы в Юрьев-Польском районе

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны не выдержал напора стихии и рухнул. Инцидент произошел в селе Ратислово Юрьев-Польского района накануне. К счастью, при падении плита, которая установлен в память о земляках, не вернувшихся с полей сражений, не разбилась. Уже к вечеру ее удалось вернуть на место. Мемориал в небольшом селе установлен был не так давно. Раньше на его месте стоял скромный обелиск. Его заменили на новую конструкцию, но она, к сожалению, оказалась не столь надежной. Но уже 9 мая к ней все-таки получится возложить цветы, уверяют власти.

— У нас был очень сильный ветер. Порывы достигали 20-25 метров в секунду. К сожалению, напора не выдержал и памятник. Я сегодня утром связывалась с главой администрации муниципального образования Красносельское. Спросила в первую очередь у Сергея Блинова, как там памятник. Он сказал, что его уже установили на место, но предстоит еще укрепить, чтобы больше такого не повторялось, — пояснила «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова. — Надо сделать на совесть, чтобы он второй раз не упал. А то, если как с елкой будет, которая из-за ветра перед Новым годом упала, не хорошо получится.

Про елку Евгения Родионова вспомнила не случайно. В декабре прошлого года главный символ праздника прилег на бок из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал. Но что самое интересное, зеленая красавица в городе упала два раза. Впервые пушистое дерево не выдержало напора стихии в 2016 году. Местным властям совсем не хочется, чтобы традиция повторилась и с мемориалом погибшим воинам. Тем более накануне юбилея Победы.

Ранее «Призыв» сообщал, что сельские жители увековечили память погибших воинов.

Полина Тарбеева

Фото Сергея Трубкина