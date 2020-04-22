Шлепок или молчание? Оба варианта наказания – плохой выбор

В ситуации самоизоляции и дистанционного обучения обстановка в семьях накалена до предела. Дети с их фонтанирующей энергией и активностью буквально стоят на ушах. Ведь для многих прогулка на свежем воздухе вот уже три недели как недоступна, а в ситуации домашнего заточения остается лишь бегать по потолку… А еще надо как-то уроки делать. Неудивительно, что родители часто выходят из себя: хватаются за ремень или вовсе перестают реагировать на ребенка, наказывая его молчанием и игнорированием. В результате психологический климат в доме ухудшается, взаимопонимание уходит, что создает дискомфорт для всех членов семьи.

Какой эффект на ребенка производят физические наказания, что происходит в детской душе, когда малыша намеренно не замечают, и как адекватно оценить соизмеримость проступка и наказания, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

Стукнули – замолчал. Дали сахар – порадовался

Не так давно мы обсуждали тему непослушания ребенка. Разбирали, как реагировать на детское «нет». И в комментариях развернулась бурная дискуссия о том, не стоит ли лучше ребенка ударить, чтобы послушался. Однозначно – не стоит.

Процесс воспитания — это действительно сложный процесс. Все дети и родители разные. У каждого свой темперамент. Но! При любых обстоятельствах физические наказания пользы не несут. Даже если после этого ваш ребенок начинает слушаться. Он делает это не потому, что понял.

Как когда-то бихевиористы, поведенческие психологи, установили связь «стимул-реакция». То есть вы воспитываете будто бы не ребенка, а какое-то домашнее животное. Стукнули – замолчал. Дали сахар – порадовался.

Но ребенок – это живой человек со своими потребностями. И наказание должно всегда соответствовать проступку.

И если ребенок не понимает, что совершил проступок, наказание с вашей стороны будет восприниматься как акт агрессии.

Например, бежит ребенок по луже. И падает. Если его за это нашлепают, он не поймет. Во-первых, он сам не рад, что упал в эту лужу. Ему мокро, грязно, неприятно. А он еще получает шлепки. Есть от этого какая-то польза? Ребенок перестанет падать в лужи? Наверное, нет. Специально он упал? Наверное, нет.

Меня не замечают, значит, я никто…

С физическими наказаниями, наверное, проще. Но как быть с другой историей? Когда ребенка наказывают молчанием. Уместно ли это? В каких ситуациях? Давайте попробуем разобраться.

Я говорю о той ситуации, когда уже и с маленькими, и с более старшими детьми взрослые перестают общаться, то есть не разговаривают. И это продолжается несколько дней. В тяжелых случаях — неделями. В таком молчании ничего хорошего и педагогически оправданного нет.

Человек – существо социальное. И ребенок с рождения заточен на общение. Общение для новорожденных – это залог выживаемости. Когда малыш подрастает и осваивает речь, для него очень важна обратная связь, взаимное общение. И когда мама или папа, дедушка или бабушка перестают с ним разговаривать, для него это психологически сложнее переживается, чем какой-то там шлепок, про который все забыли через 5 минут.

Когда с ребенком не разговаривают, он получает невербальный сигнал: меня нет, меня не замечают, я никто. И это достаточно сильно влияет на психику. Поэтому если вы выбираете такой способ наказания, подумайте, насколько это оправданно. Насколько ваше наказание адекватно проступку? И чего вы хотите достичь?

Молчащий взрослый для ребенка, даже для подростка, это выглядит пугающе. Чем меньше возраст, тем более сильно воздействие. И вы не добиваетесь, если вы не объясняете, в чем причина вашего молчания. А такие истории тоже случаются. Все, я обиделась — я с тобой не разговариваю.

На что обиделась? Что именно нужно исправить? Или это смертельно и неисправимо? Дети в своих интерпретациях иногда гораздо большие максималисты, чем мы.

Для детей невнимание и обида взрослого действительно может субъективно восприниматься как конец мира.

Вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок так мучился? Бывают дети, которые умеют с самого раннего возраста быть гибкими, но это не все дети. И главное, они заимствуют ваши поведенческие модели. Потом они станут взрослыми. И вы хотите, чтобы они так же вас игнорировали? Или так же поднимали на вас руку? Поэтому каждый раз, прежде чем вы решите наказать ребенка, сначала подумайте, к чему это может привести.

Подведем итоги:

Прежде чем наказывать, взвесьте все «за» и «против». Наказание должно быть соизмеримо с проступком. Физическое наказание не несет пользы, а порождает страх. Наказание молчанием может нанести психологические травмы. Ребенок – существо социальное. Общение ему необходимо. Когда взрослый упорно молчит, он показывает малышу: тебя нет. Обида взрослого может восприниматься ребенком как конец мира.

Подготовила Дарья Ермолина

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