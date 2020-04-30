Школьники съедают основной трафик операторов связи

С выходом на дистанционное обучение школьники многократно увеличили нагрузку на операторов связи в дневные часы. Виной тому не столько напряженная работа образовательных платформ, а онлайн-просмотры и скачивание фильмов и сериалов. Пиковые часы обучения приходятся на время с 10 утра до 14 часов дня. А вот трафик до десяти вечера занимают развлекательные ресурсы. Компания «Ростелеком» обнародовала данные по центральному федеральному округу, куда входит и Владимирская область.

— Нагрузка на все виды связи выросла на 23% в среднем. Если раньше была так называемая «свечка» — пиковая нагрузка с 18 до 21 часа вечера, то сейчас с десяти утра идет плавная прямая вверх и до самой ночи. Основной трафик генерируют школьники, которых отправили на дистанционное обучение. Они главные потребители видеоконтента, — рассказывает директор МРК «Центр» Дмитрий Ким.

Дети учатся и успевают смотреть фильмы и сериалы.

Работающие жители Владимирской области, отправленные на «удаленку», берут не так много трафика, как подростки. Ведь они интересуются новостными каналами, скачивают чаще всего информацию со своих рабочих сервисов, поясняют в «Ростелекоме». Специально для школьников программу РТК «Лицей» предлагают за 1 рубль в месяц, а видеоуроки на платформе «Винк» — вообще бесплатно. И по этим ресурсам запросы и подписки за март-апрель выросли в разы.

— Все жалуются, что работа на «удаленке» — это круглосуточный график, нет режима. Звонки поступают и днем, и ночью. И мы видим по нагрузке, что клиенты стали работать по ночам, — говорит Дмитрий Ким.

Все сотовые операторы объединили свои усилия и связью и Интернетом обеспечивают через российские каналы. Нагрузка выросла на всех, но компании уверяют, что справляются. Чего нельзя сказать о качестве сигнала. Жители в городах и деревнях Владимирской области заметили, что уровень связи снижается в течение дня и стал предельно зависим от погоды (ветра или ливня), а также от времени суток.

Как «Призыв» ранее сообщал, компания «Ростелеком» разработала и запустила техническую часть программы цифровых пропусков. Заказчиком выступили госструктуры. И в заявке для владимирцев не было предусмотрено создание версии для кнопочных телефонов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»