Школьники из многодетных семей нуждаются в компьютерах

Жители Владимирской области могут помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей учиться дистанционно. В регионе началась акция Общероссийского народного фронта«МногоДарю: компьютер – детям». Передать на благое дело запылившийся дома компьютер, планшет или ноутбук может любой желающий. Технику проверят на работоспособность и продезинфицируют. Затем ее передадут семьям, которые в ней остро нуждаются.

— Каждому компьютеру, планшету или ноутбуку будет присвоен свой идентификационный номер, чтобы потом даритель мог узнать, кому его техника досталась, что она действительно была отданы по назначению. Семьи, в которые направят технику, будут определяться через партнеров акции — отделение Российского детского фонда и через соцзащиту, — уточнил «Призыву» Михаил Мойсеянчик, пресс-секретарь регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Проект запущен в 20 регионах России.

Чтобы помочь детям, необходимо выполнить два пункта:

— позвонить по телефону (4922) 44-74-07 (региональный штаб ОНФ), или (4922) 35-52-80, или 8-919-022-47-45 (отделение «Российского детского фонда) и договориться о дате и времени передачи техники;

— приехать и передать технику.

Проект «МногоДарю: компьютер – детям» запущен ОНФ в рамках кампании #МыВместе в 20 регионах страны.

Ранее «Призыв» рассказывал об особенностях обучения на «дистанционке». Ценные советы родителям дала многодетная мама и педагог Мария Шпилевич.

Ольга Ефремова

Фото: tvkrasnodar.ru