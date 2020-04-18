Шесть корпусов новой школы в Коммунаре уже построены

«Коробка» новой школы в микрорайоне Коммунар уже готова. Строительная компания «МНК-групп» возвела все шесть корпусов. Рабочие уже готовятся крыть крышу. Одновременно ведутся фасадные работы. Плитка на внешних сторонах здания будет яркая и красивая. Все бригады постепенно переходят внутрь корпусов, предстоит огромный фронт работ. В первую очередь сделать разводку всех коммуникаций, подвести ее ко всем учебным классам и административным помещениям. Монтируются стеклопакеты, вывозится мусор.

— Стройка идет хорошими темпами. Застройщик не останавливается, все соблюдают санитарные требования. Финансирование из бюджета поступило. В мае 2021 года уже будет приемка всего учебного заведения. В сентябре дети пойдут в новую школу, — заявил глава администрации Владимира Андрей Шохин.

В новую школу № 46 примут 1100 человек. Сейчас старый корпус посещают вдвое меньше учащихся.

После завершения строительных работ подрядчик снесет старое здание школы и приступит к благоустройству территории. Построят стадион и спортивные площадки.

— Наша гордость – актовый зал на 350 человек. Такого нет ни в одной новой школе на территории Владимирской области. Он просторный, с мягкими креслами и будет оборудован по последним требованиям, — говорит директор школы № 46 Евгений Алексеенко.

Мэрия даже подумывает в актовом зале новой школы устроить кинотеатр для всех загородных микрорайонов. Для посещения жителей откроют и бассейны, которые будут функционировать в отдельном корпусе. Две чаши большого и малого бассейнов уже готовы, как и лестница на второй этаж, где будут раздевалки.

Новая современная школа открыта в Кольчугино. О том, как ребятам повезло в ней учиться, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»