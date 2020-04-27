Схему движения общественного транспорта обновляют во Владимире

Владимирская мэрия представила на обсуждение жителей города новую схему движения общественного транспорта. Новых маршрутов автобусов и троллейбусов пока не вводят. Но и старых не отменяют. Власти решили обновить именно графическую версию схемы. Как поясняют в мэрии, ее планируют разместить на остановках и в салонах автобусов и троллейбусов для удобства горожан и туристов.

— На схеме есть QR-код для тех, кому нужно уточнить остановки и подробный маршрут движения. Сканируя код, владельца смартфона отправляют на сайт администрации. Там есть самая подробная и актуальная информация по времени и маршрутам движения автобусов и троллейбусов, — говорит замначальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов.

Каждому маршруту дали свой цвет. Похоже на схему метро.

Город и присоединенные микрорайоны и деревни поделили на сектора, которые пометили цифрами и буквами. Нововведения не совсем понятны. Зато под схемами прилагается перечень остановок. Голосуют на сайте мэрии за новую схему пока неохотно: всего 75 голосов «за» и 53 «против».

Мэрия нередко прибегает к таким формам опроса населения. Ранее жители голосовали за наименование улицы ко Дню Победы, по схемам движения по конкретным улицам и кварталам, а также по изменениям маршрута и обновлениям общественных пространств, в частности парка «Добросельский».

Пока мэрия думает о перспективах развития городской сети транспорта, региональный департамент транспорта сокращает объем пригородных перевозок на время режима самоизоляции. В коротком видео «Призыва» есть информация о том, какие трудности испытывают перевозчики на пригородных и межмуниципальных маршрутах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»