Семь новых случаев коронавируса подтверждено во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксировано сразу семь новых случаев заболевания COVID-19. Это самый большой прирост инфицированных за все время наблюдения. Болезнь добралась до пяти городов: по четыре заболевших в Коврове и Петушках, два во Владимире, один в Муроме и один в Александрове. Что это за люди, где они заразились и как себя чувствуют, на данный момент сказать сложно. На этот вопрос «Призыву» пока не смогли ответить и в департаменте здравоохранения. Заместитель главного врача региона Анатолий Уколов сейчас инспектирует строительство инфекционных госпиталей.

При этом надо отметить, что новые случаи заражения, например, в Коврове были вполне прогнозируемы. После смерти пациента в ЦГБ на коронавирус экстренно проверили почти сто человек. Это те люди, которые контактировали с умершим. Не исключено, что COVID-19 был диагностирован у кого-то из них.

Сложная ситуация и в Петушинской ЦРБ. Уже несколько дней больница закрыта на карантин после того, как коронавирус обнаружили у одной из пациенток. В зоне риска оказались сотрудники медучреждения и остальные больные. Но говорить, что новые случаи COVID-19 подтверждены в стенах учреждения здравоохранения, мы не можем. Информация уточнятся.

Больше всего заболевших Коврове и Петушках

В общей сложности, с начала наблюдения опасный вирус диагностирован у 12 жителей области. Один из них скончался. Всего же с подозрением на корронавирус сейчас госпитализировано больше двадцати пациентов. Сигналы о предварительно положительных результатах приходят из разных районов области. Сегодня такая новость появилась в Гусь-Хрустальном.

Ранее «Призыв» сообщал, что борющимся с коронавирусом медикам обещают прибавку к заплате

Полина Тарбеева

Фото: omskzdes.ru