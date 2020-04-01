Сдача нового храма во Владимире откладывается

Храм в честь Святого Равноапостольного князя Владимира и святых владимирских князей будет готов к открытию не раньше, чем в следующем году. Сейчас в городской администрации на утверждении находятся разрешительные документы о подключении здесь всех коммуникаций. В начале декабря на строящейся церкви установили купола. Тогда окончить работы застройщик планировал уже летом. Но сейчас из-за пандемии, из-за нехватки средств и других административных проволочек открытие нового храма отодвигается.

— Сейчас мы прорабатываем вопрос о подключении тепла, электричества, воды. Все эти письма находятся в мэрии. Глава администрации, я думаю, прорабатывает эти вопросы. В скором времени мы начнем внутреннюю отделку. Я уже рассматривал иконостас к этому храму. Начнем кровлю делать. Я думаю, к следующему году, к празднованию 800-летия князя Александра Невского этот храм всё-таки будет готов. И мы совершим его освящение. Потому что Александр Невский входит в число князей Владимирских, — пояснил «Призыву» митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Строить храм начали в 2016 году.

Напомним, что новую церковь в центре города начали строить в 2016 году на месте советского кафе «Блинчики», которое пришлось снести, а новое позже открыли у водонапорной башни. В торжественной закладке камня принял участие сам Патриарх Кирилл. До 1961 года на этом месте стояла Пятницкая церковь, построенная в 1770 году.

К слову, открытие храма в честь Святого князя Владимира сдвигается каждый год. Ещё при бывшем митрополите Евлогии его планировали сдать в 2017-2018 годах. Основные расходы на его возведение берет на себя строительная фирма.

Ранее «Призыв» сообщал, что пасхальные службы в храмах Владимиро-Суздальской митрополии могут пройти онлайн.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»