Сбереги себя: сервисы Сбербанка для тех, кто дома

Собираетесь в банк? В Сбербанке можно удаленно провести большинство операций, от оплаты счетов до заявки на кредитные каникулы. Выходить из дома нет необходимости!

Весь апрель объявлен нерабочим, чтобы у нас была возможность как можно меньше контактировать с другими людьми в этот опасный период и тем самым защитить себя и близких. Такая мера в нашей стране принята впервые, и многих режим самоизоляции пугал: как можно решать текущие дела и бытовые вопросы, если выходить из дома крайне нежелательно?

Через удаленные сервисы Сбербанка можно быстро и удобно совершить операции по вкладам, кредитам, оформить ипотеку, цифровую карту, приобрести страховку, совершить все необходимые платежи, открыть брокерский счет, получить выписки и справки, заказать товары и еду, посмотреть кино в онлайн-кинотеатре, проконсультироваться с врачом онлайн и многое другое.

Социальная ответственность банка велика, поэтому было принято решение, и с 9 апреля, несмотря на карантин, открыты все офисы банка. Хотя большая часть отделений Сбербанка продолжает работать в обычном режиме, население в большей части проявляет гражданскую ответственность и не выходит из дома. Доля платежей по сравнению с прошлым месяцем, например за ЖКХ, увеличилась в пользу онлайн сервисов.

Что в Сбербанке можно сделать удаленно, не приходя в офис?

Что касается банковских продуктов: 24 часа и 7 дней в неделю все услуги банка доступны дистанционно в «Сбербанк Онлайн» . Приложение позволяет оформить потребительский кредит за 2 минуты или рефинансировать уже имеющийся кредит другого банка, оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины, получить квитанцию с подтверждением платежа, сделать любой перевод между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка, за границу, перевыпустить карту, сменить пин-код. И даже оформить страховой полис для себя, своей семьи и даже домашних животных.

Заказать дебетовую карту: даже если вы заказали карту в отделении, но не успели ее забрать, не нужно нарушать режим самоизоляции, вы уже можете пользоваться этой картой, привязав её в «Сбербанк Онлайн» к платёжной системе своего телефона через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, и в течение двух месяцев расплачиваться телефоном, используя технологию NFC, либо совершать покупки в интернете. Кроме того, в «Сбербанк Онлайн» можно заказать виртуальную карту, которой весьма удобно совершать безопасные покупки в интернет-магазине. Такая карта выпускается всего за 3 минуты и не имеет физического «воплощения». Обслуживание карты, что немаловажно, бесплатно.

Для пенсионеров хочется напомнить, чтобы получать пенсию, необязательно каждый месяц приходить в отделение. Достаточно получить пенсионную карту Сбербанка. Ею также можно оплачивать покупки во всех магазинах, платить за коммунальные услуги, не выходя из дома. Если же вдруг понадобятся наличные, их всегда можно снять в банкоматах. В прежнем режиме работает и сервис «ДомКлик» , который позволяет оформить купить или продать квартиру, снять жилье или дом дистанционно. Сервис давно зарекомендовал себя как надежный и удобный маркетплейс недвижимости.

О самых актуальных онлайн-услугах Сбербанка расскажем подробнее:

Реструктуризация задолженности.

Если вы испытываете временные трудности с оплатой кредита, банк может пойти навстречу. Банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком. Информация о программах реструктуризации есть на сайте банка www.sberbank.ru .

В марте в связи распространением коронавируса и ухудшением финансового положения граждан из-за больничных и иных ограничений, связанных с пандемией, банком была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/collection/debt_restructuring. Программа подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения. Пакет документов при этом минимальный – паспорт и один из подтверждающих документов. Подача заявки доступна онлайн.

За дополнительной консультацией звоните по телефону 8 800 200-8-200.

Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

Также банк работает и по программе кредитных каникул в соответствии с 106-ФЗ.

Как оплатить квитанции?

Это можно сделать с вашего домашнего компьютера, планшета или смартфона. Зайдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн или скачайте на телефон приложение Сбербанк и оплачивайте любые квитанции — за услуги ЖКХ, мобильную связь, налоги, штрафы и многое другое. Оплачивать квитанции удобнее всего по QR- или штрихкоду: один платеж занимает всего около 18 секунд. И не надо идти к банкомату или в офис банка.

Как оформить потребительский кредит и ипотеку?

Зарплатные клиенты Сбербанка могут не заполнять анкету на выдачу ипотечного кредита и получить предварительное решение в течение 5 минут. Для этого тоже не нужно приходить в офис: просто подайте заявку через Сбербанк Онлайн или в мобильном приложении. 60% решений для остальных категорий клиентов принимается менее чем за час.

Потребительские кредиты Сбербанк одобряет еще быстрее: для более чем 50% клиентов это занимает не более двух минут.

Одни из самых популярных сервисов в мобильном приложении — досрочное погашение потребительского кредита и изменение даты платежа. Сегодня это можно сделать практически в два клика в любой день. Также в приложении можно рефинансировать кредит онлайн.

Как погашать кредит в период выходных недель?

В Сбербанке платежи по кредитам будут списываться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. За два дня до даты погашения банк напомнит о необходимости пополнить счет. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на

счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Дистанционно можно делать все. И мы сейчас не только о банковском сервисе.

В условиях карантина банк помогает поддерживать повседневный привычный ритм жизни благодаря продуктам Экосистемы. На протяжении многих лет небанковские сервисы развивались и сейчас очень востребованы населением. «СберМаркет» https://sbermarket.ru/ , Delivery Club https://www.delivery-club.ru/ – сервисы по доставке продуктов питания и еды из ресторанов, Okko https://okko.tv/– кинотеатр-онлайн, «Беру!» https://beru.ru/ — маркетплейс по доставке товаров до дома.

В целом, сейчас клиентам банка доступно 128 сервисов онлайн от экосистемы Сбербанка. Чтобы поддержать своих клиентов банк запустил сайт «Сбереги себя дома». Там собраны все банковские и небанковские сервисы Сбербанка.

Важно подчеркнуть, что даже эти услуги можно получить бесплатно. Такая возможность есть у пользователей программы лояльности «СПАСИБО от Сбербанка». Она запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома». Теперь обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров можно онлайн.

Образовательные ресурсы:

Буквально на днях Сбербанк разместил на образовательной платформе Coursera https://www.coursera.org/ обучающий курс, основной темой которого стало развитие карьеры в 50+. Пользователям предложены рекомендации в видео и текстовом формате, авторами которых стали руководители Сбербанка и эксперты инновационного центра «Сколково».

Впервые открыт доступ к учебным материалам и образовательным программам для всех желающих в собственной Виртуальной школе Сбербанка https://auth.sberbank-school.ru/login?callback=https%3A%2F%2Fsberbank-school.ru . Это образовательный маркетплейс, содержащий самый разнообразный и качественный контент, полезный для тех, кто хочет посвятить себя саморазвитию. В открытой Виртуальной школе доступны курсы и тренажеры по выбранным темам; серия материалов проекта SberKnowledge от информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка.

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading предоставил всем желающим доступ к краткому содержанию популярных книг, а это более 450 изданий, как в текстовом варианте, так и в аудио формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.

Даже искусство перенесли в виртуальное пространство: Сбербанк совместно с мультимедийным сервисом Okko https://okko.tv/ запустил спецпроект «Искусство онлайн». На одном ресурсе собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии, словом, самый разнообразный видео-контент от ведущих российских культурных площадок, и эта коллекция регулярно пополняется. Уже прошли онлайн-концерты группы Би-2, Гарика Сукачева, Валерии и других. Сейчас они доступны в записи. Сбербанк будет продолжать наращивать сотрудничество со звёздами оперного и театрального искусства, российской музыкальной сцены, чтобы радовать зрителей уникальным контентом. Кстати, доступ к проекту абсолютно бесплатный.

Мир современных технологий и Сбербанк дает людям уникальный шанс: можно получать образование, посещать концерты и даже найти новую работу, не покидая комнаты. Продукты, необходимые вещи, вкусную еду, технику всегда можно заказать при помощи сервисов Сбербанка, а безопасную доставку организуют курьеры. Берегите себя, оставайтесь дома!

А если без визита в банк никак не обойтись, график работы офисов Владимирского отделения можно уточнить в Сбербанк Онлайн, на сайте банка в разделе «отделения и банкоматы», и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов. Звонок бесплатный. Доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (звонок бесплатный).