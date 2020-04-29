Сбербанк запустил услугу открытия счета эскроу клиентам на дому

Волго-Вятский банк Сбербанка запустил во всех регионах своего присутствия возможность открытия счета эскроу, не выходя из дома. Сервис доступен как клиентам банка, так и тем покупателям недвижимости, которые не являются действующими клиентами Сбербанка. Первые клиенты уже воспользовались такой возможностью и бесплатно открыли счета эскроу без визита в офис банка.

В настоящий момент в Волго-Вятском банке Сбербанка открыто более 8 тысяч счетов эскроу на общую сумму более 20 млрд рублей. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (сайт наш.дом.рф) Сбербанк указан в качестве эскроу-агента более чем в 2/3 разрешений на строительство на территории действия Волго-Вятского банка.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наши клиенты уже успели оценить новый бесплатный сервис открытия счета эскроу на дому. В сложившейся ситуации такое решение, безусловно, будет полезно и удобно всем сторонам рынка недвижимости, способствуя непрерывной работе отрасли. Сервис доступен широкому кругу граждан, которые, в том числе, могут и не являться действующими клиентами банка. Для оказания этой услуги сотрудники банка, оснащенные специальными средствами защиты и соблюдающие все санитарные нормы, доставляют клиенту на дом договор для подписания».

Услугу открытия счета эскроу без посещения офиса банка клиенту предлагает застройщик при заключении договора долевого участия. После получения согласия от клиента на такой формат работы застройщик сообщает в банк о необходимости оформления договора счета эскроу клиенту на дому.

Счет будет открыт в день подписания договора на открытие счета эскроу. Пополнить счет можно любым удобным способом: наличными, перечислением со вклада, переводом из другого банка, в мобильном приложении.

Фото: mybryansk.ru