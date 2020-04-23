Сбербанк в партнерстве с бизнесом

Текущие условия жизни придали новое качество цифровым сервисам, открывающим дистанционный доступ к различным товарам и услугам. Сейчас, когда россияне массово на неопределенный срок ушли на самоизоляцию, кардинально поменялись условия их работы, быта, отдыха, востребованность этих технологий очень выросла. Компании, заранее сделавшие ставку на развитие таких продуктов, проявили дальновидность и проницательность.

Такой компанией можно определенно назвать Сбербанк, который с 2018 года создает целую цифровую экосистему сервисов. Сегодня сервисы экосистемы охватывают практически все аспекты жизни. В нее входит около 40 компаний, которые предоставляют услуги в электронной коммерции, телемедицине, недвижимости, логистике и доставке, телекоммуникациях, ресторанном бизнесе, облачных сервисах, поиске вакансий и сотрудников и многих других областях.

«Сбербанк постоянно расширяет спектр поддержки своих клиентов, реагирует на запросы предпринимательства и готов предложить своим клиентам цифровую экосистему финансовых и нефинансовых сервисов», — отметил Управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Сервисы, которые пользуются наибольшей популярностью среди предпринимателей в регионе.

Мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн», https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/new_sbbol представляющее коммерсантам возможность использовать банковские сервисы, а также дистанционно оплачивать налоги, оформлять кредиты, заказать электронную подпись, получать рекомендации по использованию новых сервисов для бизнеса, отправлять и получать документы любых типов, сохраняя их юридическую силу благодаря упомянутой электронной подписи, и т.д. удалённо.

Растет популярность сервиса дистанционной регистрации бизнеса, который разработала компания «Деловая среда» https://dasreda.ru/ , входящая в экосистему Сбербанка. Сервис позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой и уплаты госпошлины — онлайн всего за 30 минут. «Деловая среда» на платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru публикует материалы и сервисы про перевод сотрудников на дистанционную работу и эффективную работу из дома.

Актуальный продукт «Стратегическая сессия COVID-19» от консалтинговой компании Strategy Partners. https://strategy.ru/. С его помощью можно быстро проанализировать устойчивость бизнес-модели компании, рассчитать риски и выработать компенсационные меры для сохранения стабильности бизнеса. Подготовка материалов занимает одну-две недели, а сессия проводится в онлайн.

Горячая линия по всем вопросам корпоративных клиентов в связи с коронавирусом COVID-19. Ее номер — 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское).

Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

Разумеется, развитие бизнеса требует серьезных вложений, которые просто невозможны без кредитования.

Важно отметить, что в Сбербанке предприниматели могут подать заявку и получить кредит онлайн, используя электронную цифровую подпись. В среднем, на практике выдача такого кредита занимает порядка 7 минут. А выпуск электронной подписи — 1 минуту, и это бесплатно. С помощью электронной цифровой подписи возможно заверение любого документа банка. Дополнительно, в этом году Сбербанк масштабировал линейку предодобренных предложений. Это возможно благодаря тому, что анализ потребностей клиента производится дистанционно, после чего банк делает адресное персональное предложение, согласно потребностям и возможностям клиента. Работа в данном направлении продолжается в части сокращения времени выдачи и увеличения количества предложений.

Владимирские бизнесмены адаптируются к тому, что все больше услуг в Сбербанке переводятся в цифровой формат.

Цифровизация — это уже не будущее, а настоящее бизнеса. Предприниматель от перевода деятельности в онлайн только выигрывает — экономит время, а совершение операций становится более прозрачным. Таково требование современного бизнеса – минимум потерь времени, минимум бюрократических проволочек, максимальная простота и функциональность электронных сервисов. Линейка удобных и быстрых решений для бизнеса очень велика и большинство этих сервисов уже доступны владимирским бизнесменам.

«Сегодня наши клиенты большинство операций могут совершить онлайн, в кратчайшие сроки, но для нас важно, чтобы клиенты могли выбирать для себя наиболее удобный формат взаимодействия с банком. Поэтому помимо онлайн сервисов остается возможность обратиться в офис Сбербанка и получить консультацию от специалистов. Мы считаем важным такой симбиоз — удобные онлайн-сервисы и индивидуальный подход в решении различных вопросов бизнеса, с возможностью общаться с персональным менеджером», — пояснил Управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Успешный малый и средний бизнес — один из важных факторов финансового благополучия региона.

В Сбербанке многое предпринимается для того, чтобы клиенты получали быстрое и качественное обслуживание, самые удобные инструменты для работы, имели возможность учиться у лучших, становясь более эффективными и успешными. Тандем с бизнесом — это вклад в рост благополучия экономики региона.

Клиент Сбербанка — Генеральный директор ООО «Юрьев – Польский мясокомбинат» Дмитрий Жирнов рассказал про работу своей компании в текущих условиях и партнерстве с банком.

О предприятии

Юрьев-Польский мясокомбинат был основан в 1965 году и хорошо известен жителям Владимирской области. Предприятие специализируется на производстве и реализации колбасной продукции, полуфабрикатов и охлажденного мяса. Мы постоянно работаем над созданием новых продуктов, расширением территориального присутствия в регионах России. Однако для производства продукции, отвечающей современным запросам потребителей, мясокомбинату потребовалось существенно модернизировать производство.

В текущей ситуации пандемии как производство, так и магазины, через которые осуществляется реализация продукции мясокомбината, продолжают работать в штатном режиме. Сейчас самое главное – это строгое соблюдение всех санитарных требований и рекомендаций, а также быстрая адаптация к изменениям спроса со стороны потребителей.

Поддержка бизнеса

За последние 3 года, благодаря участию в кредитных программах ПАО «Сбербанк», на комбинате была произведена масштабная модернизация оборудования, открыты новые цеха, в т. ч. цех по производству полуфабрикатов. Данная работа продолжается и в настоящее время. На сегодня предприятием рассматривается участие в совместных с банком стимулирующих программах (в том числе Спасибо от Сбербанка и т.д.), работает зарплатный проект. Юрьев-Польский мясокомбинат активно пользуется продуктами Экосистемы Сбербанка. Наши сотрудники являются пользователями продукта DocDoc- Телемедицина, который особенно актуален в текущей ситуации.

Безналичный расчет

В последние годы во Владимирской области наблюдается устойчивый рост безналичного оборота денежных средств и, соответственно, сокращение наличного. На примере собственной розницы: в 2019 году доля безналичной оплаты достигла 38%. Годом ранее этот показатель был на уровне 20-25%. Для бизнеса главные плюсы перехода на безналичные платежи — это сокращение затрат на инкассацию, особенно при наличии большого количества торговых точек, и сокращение функционала кассиров при работе с наличными. Также исключен риск по обращению поддельных купюр и увеличивается скорость обслуживания покупателей. Способствуют активному переходу на безналичный расчет и различные банковские программы лояльности. Бонусы и кешбэки существенно меняют менталитет жителей в пользу безнала.