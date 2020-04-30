Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае

Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае.

30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме. С 1 по 4 мая и с 9 по 10 мая отделения банка работать не будут. 5 и 11 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте. С 6 по 8 мая отделения будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка. С 12 мая все офисы банка работают в штатном режиме.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

· 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

· 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

· 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Фото: static.news.ru