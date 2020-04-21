Сбербанк рекомендует жителям Владимирской области пользоваться онлайн-сервисами оплаты услуг

За три месяца текущего года клиенты Владимирского отделения ПАО Сбербанк совершили более 2,8 млн. платежей ЖКХ с использованием цифровых сервисов банка на сумму более 3,3 млрд. рублей, что на 30% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

«Всё больше наших клиентов предпочитают пользоваться надежными сервисами дистанционного обслуживания Сбербанка, ведь это позволяет существенно экономить время и силы. Больше половины (63%) всех платежей за услуги ЖКХ совершается жителями области через интернет-банк Сбербанк Онлайн, устройства самообслуживания или с помощью сервиса Автоплатеж ЖКХ», — отметил Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Практически на любой квитанции есть штрих-код, с помощью которого можно провести оплаты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В приложении достаточно на главной странице перейти во вкладку «Действия», и выбрать «Сканировать QR-код», а можно перейти в раздел «Платежи» и выбрать раздел «Оплата по QR или штрих-коду». Далее навести камеру смартфона на изображение кода. Буквально через несколько секунд на экране отобразится вся информация по платежу, которую, при необходимости, можно скорректировать. Чек о проведении операции можно сохранить прямо в смартфон или выслать себе по электронной почте.

Мобильное приложение можно установить, перейдя по ссылке с сайта sberbank.ru, или из официальных магазинов приложений.

Второй удобный способ оплаты – через личный кабинет веб-версии Сбербанк Онлайн, с любого компьютера, подключенного интернету. Здесь также необходимо перейти в раздел «Платежи и переводы» и по поиску найти нужного поставщика услуг.

Для проведения платежей онлайн необходимо иметь карту Сбербанка. Она даёт доступ ко всем онлайн-сервисам Сбербанка и позволяет безналично оплачивать покупки и услуги, в том числе в интернете.

Растёт число клиентов, которые предпочитают автоматизированные сервисы. Так, на четверть выросло число пользователей сервиса Автоплатеж ЖКХ. С его помощью с начала года было совершено более 550 тысяч платежей.

Автоплатеж ЖКХ — это автоматическая ежемесячная оплата выставленных счетов за коммунальные услуги. Списание производится в автоматическом режиме со счета банковской карты клиента Сбербанка в определенную дату с обязательным SMS-информированием о платеже. Клиенту, подключившему данную услугу, нет необходимости посещать офис банка или заходить в интернет-банк для совершения регулярных платежей. Подключение и пользование данной услугой бесплатное. Более подробную информацию об услуге. Автоплатеж можно найти в руководстве по данному сервису на сайте www.sberbank.ru в разделе Платежи.

На сегодняшний день, помимо сервисов для физических лиц, Сбербанк предлагает и новые технологии для компаний сферы ЖКХ – ТСЖ управляющих и ресурсных организаций. Так, инновационная платформа БРИС ЖКХ (биллинговая расчетно-информационная система ЖКХ) позволяет сделать начисления, сформировать единую квитанцию за услуги ЖКХ, эффективно организовать взаимодействие с жителями благодаря личному кабинету и мобильному приложению, автоматически распределить платежи жителей напрямую поставщикам услуг ЖКХ. Всё это дает огромные возможности для оптимизации и автоматизации многих процессов, а также значительно снизить расходы компаний сферы ЖКХ.

Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными, соблюдать рекомендации региональных властей и Роспотребнадзора и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Фото: mybryansk.ru