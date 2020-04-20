Сбербанк расширяет спектр поддержки своих клиентов

Управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО Сбербанк Андрей Черкашин провёл онлайн-конференцию с представителями СМИ региона. Он рассказал о действующих мерах поддержки граждан и бизнеса в текущей ситуации. Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19. Программа охватывает все сегменты экономики: от крупнейших клиентов (организаций транспорта, гостиничной и торговой недвижимости, сферы услуг, производства стройматериалов, розничной и оптовой торговли, образования, спорта, учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса всех отраслей.

По малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций

Организациям микобизнеса и МП предоставляется отсрочка на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).

Кредиты под 0%

Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату по государственной программе. Они предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (отдельный перечень отраслей, утвержденных Правительством РФ).

Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 01 октября 2020 года. Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по

новому актуальному реестру. При этом банк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. На протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

Врезка: В Сбербанке отменена плата за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс на период с 1 марта до 31 мая, чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить их покупателям возможность по-прежнему совершать оплату безопасным бесконтактным способом. Сервисный сбор за эквайринг перестает взиматься у всех наших клиентов автоматически. В дальнейшем срок его отмены может быть продлен, о чем мы сообщим дополнительно.

Поддержка граждан

В Сбербанке 24 часа и 7 дней в неделю все услуги доступны дистанционно в «Сбербанк Онлайн». Приложение позволяет оформить потребительский кредит за 2 минуты или рефинансировать уже имеющийся кредит другого банка, оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины, получить квитанцию с подтверждением платежа, сделать любой перевод между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка, за границу, перевыпустить карту, сменить пин-код. И даже оформить страховой полис для себя, своей семьи и даже домашних животных.

В марте в связи распространением коронавируса и ухудшением финансового положения граждан из-за больничных и иных ограничений, связанных с пандемией, банком была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях.

— Программа подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения. Пакет документов при этом минимальный – паспорт и один из подтверждающих документов. Подача заявки доступна онлайн, — отметил Андрей Черкашин Управляющий Владимирским отделением № 8611 ПАО Сбербанк. — Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней. Также банк работает и по программе кредитных каникул в соответствии с 106-ФЗ. Если гражданин испытывает временные трудности с оплатой кредита, банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком.

Также банк предоставляет кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, при условии снижения официального дохода более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019. Заявителю нужно предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.

Федеральным законом № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

· по автокредитам — 600 тысяч рублей;

· по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;

· по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;

· по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

Увеличение ипотеки проценты по вкладам

Правительство России приняло решение увеличить предельный размер ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы для граждан. При этом для клиентов Сбербанка, пострадавших от коронавируса, сохраняется возможность воспользоваться собственной программой банка по реструктуризации задолженности без ограничения максимального размера кредита.

Установленный ранее предельный объем реструктурируемого ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. увеличен до следующих значений:

• для Москвы — до 4,5 млн руб.;

• для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн руб.;

• для всех остальных регионов — до 2 млн руб.

По всем вкладам граждан, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, банк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Клиенты, у которых в настоящий момент действуют промовклады, также будут получать проценты по повышенной промоставке до 6 мая. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6

мая, то смогут сделать это без ограничений в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

По дебетовым картам клиентов, у которых истёк срок действия карты теперь можно:

— Активировать перевыпущенную карту в СБОЛ;

— Получить карту спустя 4, а не 3 месяца с момента перевыпуска;

— Перевыпустить карту в работающее ВСП.

Круглосуточно на удалённой связи

Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией коронавируса — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение DocDoc https://docdoc.ru/coronavirus бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины (входит в экосистему Сбербанка).

При звонке на бесплатную горячую линию 72-85-8 800 707 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций не ограничена.

Номера круглосуточной службы поддержки Сбербанка:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (800) 555-55-50

Горячая линия по всем вопросам корпоративных клиентов в связи с коронавирусом COVID-19 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время мск)

Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка:

0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

Реструктуризация задолженности, кредитные каникулы: 8(800) 200-82-00

Фото: mybryansk.ru