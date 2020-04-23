Сбербанк провел для бизнеса первую онлайн-конференцию по антикризисному управлению «Трансформируйся сейчас»

Сбербанк провел онлайн-конференцию для топ-менеджеров крупного и крупнейшего бизнеса на тему «Управление компанией в текущей ситуации: антикризисные меры и варианты поддержки бизнеса». Мероприятие состоялось 22 апреля на собственной медиаплатформе СБЕР Про.

Подобные конференции — новый формат общения банка с руководителями ведущих компаний страны. На них сотрудники банка и дочерних компаний его экосистемы будут рассказывать о стратегиях и трендах и делиться опытом перевода сотрудников на удаленную работу, представят сервисы, помогающие бизнесу не только выстоять, но и развиваться в сложных условиях. Всего в течение ближайшего месяца запланировано 4 онлайн-конференции которые будут проходить еженедельно в течение месяца.

Первую онлайн-конференцию провел Александр Идрисов, основатель и президент консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). Эксперт ответил на главные вопросы бизнеса о том, на что ориентироваться в кризис, каким решениям отдать предпочтение и на какие меры господдержки рассчитывать.

Речь шла о применении сценарного подхода к управлению компанией, адаптации стратегических приоритетов работы бизнеса, приоритизации антикризисных мер, повышении скорости принятия решений, подготовке к получению господдержки и возможностях для роста в условиях кризиса. Принятие своевременных мер и использование потенциала экосистемы Сбербанка позволит бизнесу минимизировать негативный эффект от кризиса, уверены в банке.

Медиаплощадка СБЕР Про — это новый информационный ресурс, созданный Сбербанком специально для представителей крупного бизнеса: топ-менеджеров и собственников предприятий. Отраслевая экспертиза Сбербанка и лучшие практики крупнейших игроков рынка представлены на портале в виде аналитических материалов, собственных исследований и рейтингов. Актуальным вопросам развития компаний, внедрения новых технологий, повышения эффективности

управления посвящены разделы «Кейсы» и «Мнения». Экспертами и авторами материалов для портала уже выступили представители Роскосмоса, школы Сколково, РАН, ВШЭ, компаний ПИК, Черкизово, ВкусВилл и других компаний.

Фото: www.mybryansk.ru