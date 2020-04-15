Сбербанк предложил застройщикам новый удаленный сервис в СББОЛ для работы в текущей ситуации

Сбербанк на базе Сбербанк Бизнес Онлайн запустил в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком.

Тем компаниям, которые не являются клиентами банка, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративные клиенты — кредитование онлайн». После заполнения идентификационных данных компании будет предоставлен доступ в ограниченную версию Сбербанк Бизнес Онлайн с возможностью подачи заявки на кредитование.

Всего за первый квартал 2020 года банк одобрил более 110 заявок проектного финансирования с эскроу на сумму более чем 150 млрд руб. С начала года кредитный портфель по направлению «Девелопмент жилья» вырос на 12% и приблизился к цифре полтриллиона рублей, в основном за счет проектов с эскроу. В целом же доля проектного финансирования с эскроу в портфеле составляет уже около 50%. За первые недели запуска сервиса в промышленную эксплуатацию через него получено около 15% заявок от застройщиков.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Преимуществом нового сервиса стала востребованная сейчас у наших клиентов возможность дистанционного взаимодействия с банком. Вплоть до подписания кредитной документации им не нужно посещать наш офис.

В том случае, если юрлицо пока не является клиентом банка, то для осуществления электронного оборота по заявке ему следует прийти в офис и присоединиться к условиям дистанционного банковского обслуживания и далее продолжать все взаимодействие с банком онлайн.

Уверен, что новый удаленный сервис будет быстро набирать популярность среди застройщиков и девелоперов на территории деятельности Волго-Вятского банка и станет для них тем продуктом, который поможет эффективно выстраивать работу в текущих условиях».

После подачи заявки в личном кабинете у застройщиков есть возможность следить за тем, на каком этапе она находится, в статус-трекере, включающем несколько стадий:

1. Банк проводит предварительный анализ проекта, формирует и обсуждает с заемщиком предварительные условия.

2. Заемщик собирает полный пакет документов для рассмотрения заявки.

3. Проводится детальный анализ сделки на основе предоставленных документов.

4. Банк принимает решение о возможности кредитования.

5. Осуществляется подготовка кредитно-обеспечительной документации.

Важным моментом является то, что при загрузке клиентом документов, можно оперативно получить обратную связь. В случае, если банк по каким-то причинам отклонил документ, клиент увидит причину и исправит ошибку, если это возможно (например, если были отсканированы не все страницы). Часть документов уже может храниться в банке и их предоставление не потребуется. Именно поэтому перечень документов формируется индивидуально под каждый конкретный проект после подачи заявки и получения банком информации о юрлице.

Фото: mybryansk.ru