Сбербанк передал волонтерам Владимирской области 10 тысяч защитных масок

Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Все, кто сейчас работает на передовой, особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Волонтеры добровольно вызвались помогать в столь непростое для страны и всего мира время, они должны быть обеспечены масками. К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит этих средств защиты, поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет своевременна».

Ирина Лопанова, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»:

«Мы хотим поблагодарить Сбербанк за помощь! 10 тысяч масок, переданные волонтерам, позволят безопасно помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации во время пандемии, обратились за помощью. Вклад Сбербанка позволил оказать поддержку не только Владимирскому штабу, но и всем волонтерским штабам в муниципалитетах области».

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

Фото: mybryansk.ru