Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений во Владимире и Владимирской области на период с 6 по 12 апреля 2020 г.

Режим работы отделений Сбербанка на следующей неделе:

С понедельника, 6 апреля во Владимире и Владимирской области будет работать большая часть офисов Сбербанка. Количество офисов, адреса и режим работы будут оперативно меняться в зависимости от данных мониторинга текущей ситуации.

В связи с этим убедительно просим клиентов предварительно уточнять режим работы конкретного отделения. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru

в разделе «Отделения и банкоматы», где предварительно необходимо выбрать ваш регион.

График работы офисов банка можно также уточнить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Во всех открытых офисах Сбербанка посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. То же относится к круглосуточно открытым помещениям, где установлены банкоматы, работающие в режиме 24/7.

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса. Все операции по счетам и вкладам — открытие, закрытие, начисление процентов, снятие и пополнение — в открытых офисах происходит в стандартном режиме. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Тем не менее, Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными, соблюдать рекомендации региональных властей и Роспотребнадзора и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank

Фото: static.news.ru