Сбербанк начал серию вебинаров для крупного бизнеса

Волго–Вятский банк Сбербанка начинает серию онлайн-конференций «Трансформируйся сейчас» для представителей крупного бизнеса. Тематические вебинары помогут обучаться в краткие сроки и перестраивать свой бизнес, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам.

Первый вебинар «Управление компанией в текущей ситуации» для удобства пользователей состоится дважды: 22 апреля в 18.00 и 23 апреля в 11.00. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://sber.pro/events/upravlenie-kompaniei-v-tekushchei-situatsii Его проведет Александр Идрисов, основатель и президент консалтингового агентства Strategy Partners. Он расскажет про управление командой в новой реальности, поделится опытом и решениями.

В ходе онлайн-конференций будут рассмотрены актуальные и востребованные темы для крупного бизнеса. Спикеры расскажут о том, как противостоять кризисным явлениям, опираясь на возможности экосистемы Сбербанка, как применять стресс-тесты и сценарный подход для оценки возможного влияния кризиса на компанию, как приоритезировать антикризисные меры и как подготовиться к получению государственной поддержки предприятия. Все вебинары будут размещены на площадке sber.pro – новом информационном сайте Сбербанка для клиентов крупного и среднего бизнеса.

Для подготовки и проведения вебинаров использованы ресурсы компании Strategy Partners, входящей в экосистему Сбербанка, и корпоративно-инвестиционного блока банка.

Фото: mybryansk.ru