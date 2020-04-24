Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. С момента запуска программы господдержки в Сбербанке уже более 700 клиентов подали заявки на ипотеку онлайн и ожидают одобрения.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн рублей во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк и ДомКлик первыми запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции. Подать заявку на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых теперь можно без визита в банк, что в сложившейся ситуации для клиентов не только удобно, но и безопасно».

Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении до 1 ноября 2020 года.

Фото: malaysia.news.yahoo.com