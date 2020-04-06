Сбербанк и ПФР упростили процедуру распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий во Владимирской области

2 апреля 2020 года между Владимирским отделением ПАО Сбербанк и отделением ПФР по Владимирской области в онлайн-режиме состоялось подписание соглашения об информационном обмене.

Соглашение об информационном взаимодействии между организациями необходимо для того, чтобы владельцы сертификатов на материнский капитал могли подавать заявления о распоряжении средствами для погашения кредитов на покупку или строительство жилья напрямую через ПАО «Сбербанк». Новое соглашение о сотрудничестве позволят жителям области упростить процедуру распоряжения материнским капиталом на самое востребованное у семей направление – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

«В результате межведомственного сотрудничества владимирские семьи смогут в упрощённом порядке направлять средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Таким образом распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств будет удобнее. Всё больше наших клиентов предпочитают пользоваться надежными сервисами дистанционного обслуживания Сбербанка, ведь это позволяет существенно экономить время и силы. К примеру платежей ЖКХ, за два месяца текущего года клиенты Владимирского отделения ПАО Сбербанк совершили более 1,8 млн. платежей с использованием цифровых сервисов банка на сумму более 2,2 млрд. рублей, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2019 года», — отметил управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

«Это отличная новость для жителей области! Ведь теперь подать заявление об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья можно будет сразу в банке, в котором семья оформляет кредит. То есть вместо двух обращений – в Пенсионный фонд и в Сбербанк – семье достаточно будет обратиться только в банк, где одновременно можно оформить кредит и подать заявление на погашение ипотечного кредита или уплату первоначального взноса»,- отметил Управляющий Отделением ПФР по Владимирской области Антон Курбаков.

Фото: mybryansk.ru