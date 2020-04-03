Сбербанк и Google расскажут предпринимателям, как удержать бизнес на плаву во время шторма, в онлайн-программе «Бизнес класс»

Сбербанк и Google запускают новый формат уроков в совместной образовательной бесплатной программе развития предпринимательских навыков «Бизнес класс» — Hangouts Show «Как удержать бизнес на плаву во время шторма?». Героями видеоуроков станут представители малого и среднего бизнеса, которые работают в индустриях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19. Они расскажут, как действовать в новых условиях непредсказуемости и ограничений и при этом находить новые возможности для развития своего дела.

В числе первых участников проекта:

● Ефим Колодкин, сооснователь BASH Today — сервиса аренды площадок для мероприятий;

● Элина Осипова, партнер сети кафе Avocado Point;

● Мария Бородецкая, сооснователь лектория «Синхронизация».

Как изменились подходы к работе с клиентами, что предпринимается для поддержки сотрудников, есть ли взаимопомощь в предпринимательской среде, помогает ли дистанционный нетворкинг и можно ли относиться к текущему кризису как возможности для развития бизнеса — вот темы, которые затронут участники Hangouts Show.

Предприниматели объяснят, с какими сложностями столкнулся их собственный бизнес, и поделятся мерами, которые они уже принимают для компенсации падения спроса и выручки. Благодаря сервису Google Hangouts все участники будут выходить в эфир дистанционно, не покидая своих домов.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В обеих компаниях есть твердая уверенность в том, что в сегодняшней напряженной ситуации все мы будем становиться сильнее только благодаря обмену знаниями, поддержке друг друга и желанию продолжать обучение несмотря ни на что. Считаю, что наша совместная образовательная программа послужит хорошей поддержкой предпринимательскому сообществу и поможет его представителям в поиске нестандартных путей развития бизнеса».

Фото: mybryansk.ru