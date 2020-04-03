Самоизоляция открывает новые виртуальные пространства Владимирской области

Экспозицию ледниковых камней (6+) под открытым небом откроют в Киржаче в День геолога, 4 апреля, в 11.00 в режиме онлайн. Автор идеи — меценат и член Совета по культуре Владимирской области Евгений Федоров.

Музей расположен в пойме реки Киржач, недалеко от исторического центра. Там же на месте заброшенного болота создано озеро в виде сердца. Оно будет менять форму и размер, в зависимости от разлива. В озеро планируют запустить красную рыбу и облагородить небольшой парк.

Открытие будет транслироваться в группе «КиржЭль» в «ВКонтакте».