Самоизоляция открывает новые виртуальные пространства Владимирской области

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Самые интересные трансляции и экскурсии региона
Указом президента нерабочие дни продлены до 30 апреля. Давайте не будем унывать, а посвятим это время, например, открытию новых мест. А редакция «Призыва» постарается в этом вам помочь. Кроме онлайн-трансляций спектаклей и концертов, мы подобрали сегодня для вас ряд виртуальных экскурсий в музеи нашей области. Благодаря современным технологиям вы, не выходя из дома, сможете бродить по экспозициям и внимательно рассматривать представленные там экспонаты. А еще вы сможете стать одним из первых посетителей музея, который откроется буквально у вас на глазах. Подробнее все узнаете из нашей афиши. Читайте, выбирайте, смотрите!
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Музей ледниковых камней
Экспозицию ледниковых камней (6+) под открытым небом откроют в Киржаче в День геолога, 4 апреля, в 11.00 в режиме онлайн. Автор идеи — меценат и член Совета по культуре Владимирской области Евгений Федоров.
Музей расположен в пойме реки Киржач, недалеко от исторического центра. Там же на месте заброшенного болота создано озеро в виде сердца. Оно будет менять форму и размер, в зависимости от разлива. В озеро планируют запустить красную рыбу и облагородить небольшой парк.
Открытие будет транслироваться в группе «КиржЭль» в «ВКонтакте».
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Юрьев-Польский музей-заповедник
Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей приглашает на виртуальные экскурсии (6+). Совершенно бесплатно, не выходя из дома, вы сможете побывать внутри Георгиевского собора – уникального сооружения домонгольской эпохи с уникальной росписью XIX века. Или посетить монашескую келью и колокольню Михайло-Архангельского монастыря. Первый этаж музея отведён для экспозиции «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья». Множество экспонатов помогают посетителям понять быт, нравы, обычаи людей, живших на Юрьевской земле много веков назад. А экспозиция на втором этаже посвящена Отечественной войне 1812 года и одному из ее непосредственных участников – генералу Петру Багратиону, умершему в наших краях.
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Муромский историко-художественный музей
Очередная онлайн-экскурсия по музею (12+) пройдет 3 апреля в 16.00. Она будет посвящена купеческому кладу из дома Мяздриковых: вы узнаете о предметах из клада, о том, где и когда они были найдены.
Онлайн-экскурсия будет доступна на странице музея в социальной сети «ВКонтакте». Запись экскурсии будет выложена на сайте музея и в социальной сети «Одноклассники».
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Крупнейший музей Владимирской области приглашает всех совершить виртуальный визит на выставку «Мастера Владимирской живописи. К 70-летию Владимирского отделения Союза художников России» (6+) на своем сайте.
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Владимирский драматический театр
3 апреля в 18.00 — драма обычных гениев «Миры в столкновении» (16+). Так называется главный труд одного из самых «загадочных» учёных ХХ века Иммануила Великовского. Мифы Древнего Египта, Древней Греции, сюжеты Ветхого Завета он трактовал как достоверные свидетельства происходивших во Вселенной катаклизмов. И вдруг его скандальными гипотезами вдруг всерьёз заинтересовался Альберт Эйнштейн!
4 апреля в 18.00 — «Театральная гостиная» (16+) с известной актрисой Еленой Скороходовой, по пьесе которой в нашем театре поставлена романтическая комедия «Новый год FOREVER».
5 апреля в 18.00 — мифологический фарс Е. Гришковца «Осада» (16+). Оригинальный и удивляющий, ни на что не похожий спектакль, сочетающий и смешное, и грустное. Когда смотришь его, создается устойчивое ощущение, что он рождается здесь и сейчас, на твоих глазах, и ты, как «избранный», становишься непосредственным участником этого события. В переплетении сюжетных линий постепенно вырисовывается главный герой спектакля – Время. Жестокое и милосердное, и такое разное для всех нас, и так всех нас объединяющее.
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
3 апреля в 11.00 — «Незнайка-путешественник» (6+). В сказочной стране, в Цветочном городе, на улице Колокольчиков в домике живут мальчики-коротышки. Однажды они отправляются в воздушное путешествие на шаре, изобретенном Знайкой. Куда же они попадут? Быть может в город девочек…
4 апреля в 11.00 – «Волк и козлята» (0+). Спектакль для самых маленьких по известной русской народной сказке.
5 апреля в 11.00 — «Собор. Белокаменная фантазия» (6+). Спектакль по сюжетам каменной резьбы Дмитриевского собора. В прошлые времена в мире царили покой и порядок. И вот поверили люди Кривде обманчивой, покатился мир в бездну страшную… Лишь собор людской сможет мир спасти. Кривду горькую только всем миром победить. Как созвать собор? Кто отважится?
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
4 апреля в 11.00 — музыкальный спектакль для детей «Аленький цветочек» (0+).
Это сказочная история о Красавице и Чудовище по мотивам известного произведения Сергея Аксакова. Она перенесет зрителей в удивительный мир, где живет Чудовище и растет удивительный аленький цветок, о котором грезит девица-красавица. Детей и взрослых ждёт фееричное зрелищное представление с красочными костюмами, заразительными танцами, интерактивными играми. Спектакль увлечет зрителя теплотой настоящих эмоций, а современные мультимедийные технологии помогут стать соучастником захватывающих приключений героев сказки и на мгновение поверить в чудо!
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Владимирская областная филармония
3 апреля в 18.30 филармония проводит трансляцию программы «Александр Вертинский: оглянись на время» (12+). Перед зрителем раскроется тайна жизни и творчества этого неординарного человека. В костюме Пьеро, загримированный, под мертвенным лимонно-лиловым светом рампы, Вертинский пел, обнажая боль своей души. И эта боль отзывалась эхом в сердцах, заставляя их биться чаще и омывая от всего наносного и ложного…
В спектакле прозвучат лучшие музыкальные произведения серебряного века, а также современные композиции. В роли Александра Вертинского — Илья Струков. В спектакле также заняты Дария Семина, Оксана Иващук, Сергей Малёнкин и другие артисты Музыкально-просветительского театра.
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Центр классической музыки
3 апреля в 18.30 Владимирский камерный хор Центра классической музыки порадует слушателей концертом «Хор_ONLINE» (12+) в новом формате интернет-трансляций. В программе вечера прозвучат «Exultate, jubilate» для женского хора Карла Дженкинса, Requiem Бруно Куле из к/ф «Хористы», «Moon river» Генри Манчини из к/ф «Завтрак у Тиффани», «Chi la gagliarda» и «Dolce vita mia» Донати. Дирижер — Дмитрий Федоров. Партия фортепиано — Александра Рыжова.
Онлайн-трансляции проходят на сайте Культура.ру, а также во всех социальных сетях ЦКМ:
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Областной Дворец культуры и искусства
3 апреля в 12.00 – отчетный концерт студии эстрадного вокала «Новый звук» — «Я хочу в душе апреля» (12+). Запись от 16.04.2019 года.
Трансляции и запись концертов можно увидеть в группе ОДКИ «ВКонтакте» и на youtube-канале ОДКИ.
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Дом культуры молодежи
3 апреля в 15.00 – онлайн-трансляция спектакля-сказки детского хореографической студии «Улыбка» по мотивам сказки С. Маршака «12 месяцев» (0+).
Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале ДК молодежи.
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Областная научная библиотека
3 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: И.П. Горин» (12+); в 16.00 — онлайн-программа: Поэтическая гостиная «Это было на прошлой войне…» (12+).
4 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: А.С. Грибоедов» (12+); в 16.00 — трансляция встречи с путешественником и писателем Антоном Кротовым (12+).
5 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: В.Я. Юкин» (12+); в 16.00 — трансляция встречи «По России и миру с историком Андреем Тихоновым: БАМ-45. Путевые заметки» (12+).
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: yp-muzeum.ru
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