Самоизоляция от студентки: «дистанционка» и день сурка

Моя самоизоляция каждое утро открывается «дистанционкой». Любимая «дистанционочка». Я сладко потягиваюсь, предвкушая очередные пять часов за эссе и творческими работами, которые нужно сдать к вечеру, иначе этот противный кабинет удаленного обучения опять начнет выдавать фразы типа: «Задание представлено с опозданием на 1 день, 14 часов и 53 минуты».

Какая же благодать! Сидишь дома, сутками смотришь на экран монитора, богемно попивая кофе из кружки… Все! Думаю, вы поняли, что моя формула гласит «самоирония = самоизоляция».

А на самом деле я считаю, что в таком режиме жизни нужно исходить из чувства благодарности. Оно есть в каждом. Да, сложилось так, как сложилось, ничего не попишешь. Каждый из нас сам выбирает, как относиться к происходящему: причитать, что мы все умрем, или принимать то, что есть, даже в такой ситуации находя положительные моменты.

Вот уже на протяжении примерно трех недель мои глаза выглядят опухшими. Родители советуют приложить чайные пакетики. А я бы приложилась к чему покрепче. Шучу, конечно. Но, на самом деле, заканчивать последний курс в режиме полной неопределенности и такого огромного потока заданий от преподавателей очень сложно. Мы с одногруппниками кидаем друг другу грустные мемчики, на одном из которых радостный Джерри держит в лапках диплом в формате pdf. Не хотелось бы, чтобы это стало нашей реальностью.

Будильник каждое утро звонит в 9.30. Даже в субботу и воскресенье: в эти дни можно сделать все упущенное. Полчаса на то, чтобы позавтракать и загрузить кабинет дистанционного образования. И дальше время делится на три части: ты обращаешь внимание на то, что уже 14.00! Далее — неужели 17.00? И «полный трешняк» — 20.00!!! Серьезно…

И раз уж мы решили исходить из чувства благодарности, что я так активно практикую, то в этом тоже есть плюс: ты становишься фрилансером, который, правда, ничего не зарабатывает (кроме эмоционального выгорания), зато идеально выучился планировать свой день.

Так, за первую неделю дистанционного обучения я научилась настолько четко выстраивать свой график, что даже стало страшно: жизнь может идти по сценарию. Причем ты сам являешься его автором.

В свой дневной план, аккуратно пришпиленный к стене, я обязательно добавляю пункт «Время на себя». Здесь включите в своей голове композицию «Only you», где Элвис Пресли так томно растягивает звуки. Примерно так же веду себя я: вижу, что все галочки в списке учебных дел проставлены; откидываю волосы назад; беру в руки интересную книжку и сажусь в любимое старое кресло. И пусть весь мир подождет. Отдых при таком напряженном графике расценивается как благодать небес.

Стараюсь много писать. Писать обо всем и ни о чем. А чаще всего о мечтах и планах на будущее: можно было бы поехать на море, устроиться на новую замечательную работу. Коронавирус, однако, лишил каждого уверенности, что воплотить мечты в реальность станет возможным в ближайшее время.

Кстати, в планах много интересного. Например, собрать в один большой фильм все старые семейные видео, написать рассказ на литературный конкурс, разобрать вон те коробки и оформить красивый уголок с фотокарточками.

Уже сейчас в моей персональной коллекции три новых рисунка, а на электронной доске одного из ресурсов прикреплены эскизы будущих работ (шедеврами назвать это сложно). Повторюсь, жизнь дома не приводит меня в состояние отчаяния.

Признаемся откровенно: самоизоляция – это очень тяжело. Полагаю, что тяжелее всех экстравертам. Да и любому человеку, каким бы затворником он ни был, хочется выйти погулять, пройтись по торговому центру в поисках новых покупок, встретиться с друзьями в кофейне. Список бесконечен. Мы лишены простых радостей жизни, но, что самое ценное, не лишены самой жизни. К вопросу о том, когда исходишь из чувства благодарности.

Будем беречь здравый смысл и свою внутреннюю искру, чтобы, как в известной всем песне, «гореть, но не сгорать».

Ксения Пискунова

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