Самоизоляция от психолога: «Улыбаемся и машем!»

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Все смешалось
Все мы сейчас в похожей ситуации – живём вне привычного графика. У многих возникают сложности с работой, обучением детей, самоорганизацией, общением в условиях самоизоляции… Расскажу о том, как я справляюсь со страхами и проблемами, которые типичны для большинства моих знакомых или которыми делятся люди в соцсетях.
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Страх голода (не хватит продуктов)
У меня этот страх не включился. Моё студенчество пришлось на вторую половину девяностых. Денег объективно было мало, возможностей подработать – тоже. Жила я в общежитии, и питались мы достаточно скромно. Сейчас в любом случае ситуация с зарплатой и наличием продуктов у меня лучше. Поэтому желания скупить в магазине всё, что долго хранится, у меня нет. Иногда балую себя чем-нибудь вкусным в небольших количествах, а в целом делаю покупки, как обычно.
Если у вас включился страх голода:
- помните, что ажиотажный спрос приводит к повышению цен и попаданию на прилавки залежалых продуктов;
- напишите меню на следующую неделю, рассчитав необходимое количество продуктов. Это поможет рационально отнестись к покупкам;
- представьте себя через полгода рядом с мешком купленной вами гречки и ящиком консервов. Вам всё ещё хочется на обед гречки с тушёнкой? 😊
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Страх поправиться
С этой проблемой я столкнулась на исходе первой недели работы на удалёнке. По инерции я ела столько же, как и всегда, но я довольно много хожу пешком и несколько раз в неделю выбираюсь на фитнес, поэтому в режиме домашней изоляции столько еды явно было много. С другой стороны, поскольку вся семья дома, готовить пришлось больше обычного. Кстати, после первой недели самоизоляции содержание моей ленты в соцсетях изменилось. Сначала я видела многочисленные ссылки на образовательные ресурсы и онлайн-экскурсии по музеям, потом они сменились комплексами упражнений в домашних условиях, да и шутки про то, что мы не сможем выйти, потому что не поместимся в дверной проём, тоже встречаются. Желание больше есть объяснимо: в ситуации стресса человек часто «заедает» его. Ощущение сытости даёт нам некоторое успокоение.
Как я решила эту проблему:
- решила, что не ругаю себя за то, что съела лишнее;
- если захотелось поесть, сначала пью полстакана воды или чай. В половине случаев после этого есть уже не хочется;
- ем маленькими порциями;
- если захотелось чего-то сладкого или очень калорийного, ем сразу, но совсем чуть-чуть: чем дольше вы запрещаете себе что-то съесть, тем больше шанс, что всё равно съедите, но много.
В итоге мой организм дней за пять перестроился, и сейчас я ем меньше. Спортом дома заниматься не получается, но я решила, что после окончания самоизоляции наверстаю.
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Страх поссориться с домашними
В СМИ пишут, что в Китае после пандемии значительно выросло число разводов. С одной стороны, постоянное присутствие всех в замкнутом пространстве – источник напряжения, с другой – если отношения в семье в целом хорошие и прочные, несколько недель самоизоляции их не разрушат. А если есть проблемы, то тогда они усугубляются. Мы пока живём мирно.
Секреты успеха:
- выделяйте для каждого члена семьи его личное пространство и его личное время;
- если чувствуете, что вас что-то раздражает и не получается с этим справиться, честно признайтесь себе и домашним в этом и придумайте способ разрядки: уборка, приседания, выход на улицу в магазин… Накричать на первого, кто подвернулся под руку, – это не выход;
- вспомните, за что вы любите домашних, и общайтесь с ними из этого состояния.
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Проблемы дистанционного обучения
Это, пожалуй, самая горячая тема. Страдают и дети, и родители, и педагоги. Обсуждения «дистанционки» порой превращаются в настоящие баталии. Моя родительская проблема (да и других родителей это тоже касается) в том, что в этот процесс приходится включаться: добывать задания из электронного журнала, сражаться с федеральными онлайн-ресурсами, которые не выдержали такого наплыва и «легли», следить за тем, чтобы дети своевременно выполняли и отправляли задания, искать информацию, куда и кому её отослать… Конечно, у всех набор проблем разный, я перечислила самые основные. Кстати, в этой ситуации помогает взаимная поддержка и сотрудничество: когда родители делятся друг с другом информацией, скидывают домашние задания тем, у кого ограниченный доступ к Интернету. Претензии к учителям и школе, на мой взгляд, неконструктивны: на учителей легла большая нагрузка, и разборки по поводу оценок и прочих вопросов им не помогают организовать процесс.
Мои лайфхаки, которые помогли мне сэкономить время и сохранить нервные клетки:
- домашние задания из электронного дневника я забираю ранним утром, когда проблем с доступом нет;
- договариваюсь с ребёнком, в каком режиме он будет учить уроки, и на 2-3 часа оставляю его в покое, после чего снова спрашиваю, что он выучил и что кому отправил;
- сказала себе, что даже если по итогам третьего триместра в дневнике моего сына будут сплошные тройки, то это не конец мира, и в следующем году он всё исправит.
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Страх потери работы
Я работаю в Информационном центре по атомной энергии. Предприятия атомной отрасли продолжают работать, потому что потребность в электроэнергии никуда не исчезла. Кроме этого, в контур «Росатома» входят машиностроительные предприятия и другие производства, которые нельзя останавливать. Включилась отрасль и в борьбу с пандемией: в «Росатоме» разработали уже две технологии стерилизации медицинских масок. В такой ситуации очень логично, что и наш центр продолжает работать, мы просто временно ушли в онлайн-пространство. Дистанционная работа – это хороший способ прокачать самоорганизацию. Первая неделя у меня получилась рабочей без остановки, с перерывом только на еду и сон. Потом я научилась выстраивать график.
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Терапия искусством и добрыми делами
Хороший способ борьбы со стрессом – собственная активная позиция. Кроме наведения порядка в собственном доме, можно переключиться на помощь тому, кто в ней нуждается.
Если у вас остаётся свободное время, вы вполне можете зарегистрироваться как волонтёр и помогать тем, кто не может выходить из дома. Это можно сделать, обратившись в комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области или в волонтёрскую организацию «Мы вместе».
Сейчас активно набирает обороты флешмоб «Изоизоляция» , к которому присоединились и некоторые владимирцы. Разглядывание шедевров, повторенных в домашних условиях, – увлекательное занятие. Кроме того, вы тоже можете стать автором собственной «картины».
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Общайтесь с друзьями
И не забывайте звонить друзьям и родственникам. Разговаривать друг с другом – это тоже поддержка. Если вам некому позвонить, а поделиться своими страхами, переживаниями и опасениями хочется, вы можете обратиться на телефон доверия.
Телефон доверия во Владимире: 33-33-33.
Наталия Фельдман, психолог
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Обсуждение 3
У мня вообще свободного времени дома нет! Главное, не забивать голову глупостями
я вот тоже мало,что успеваю. Но когда-нибудь все будет хорошо: я пойду на работу) а дети в школу и садик
Да, сейчас нужно просто отсечь все лишнее…Особенно с этой дистанционной учебой.