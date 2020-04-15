Самоизоляция от психолога: «Улыбаемся и машем!»

С этой проблемой я столкнулась на исходе первой недели работы на удалёнке. По инерции я ела столько же, как и всегда, но я довольно много хожу пешком и несколько раз в неделю выбираюсь на фитнес, поэтому в режиме домашней изоляции столько еды явно было много. С другой стороны, поскольку вся семья дома, готовить пришлось больше обычного. Кстати, после первой недели самоизоляции содержание моей ленты в соцсетях изменилось. Сначала я видела многочисленные ссылки на образовательные ресурсы и онлайн-экскурсии по музеям, потом они сменились комплексами упражнений в домашних условиях, да и шутки про то, что мы не сможем выйти, потому что не поместимся в дверной проём, тоже встречаются. Желание больше есть объяснимо: в ситуации стресса человек часто «заедает» его. Ощущение сытости даёт нам некоторое успокоение.

Как я решила эту проблему:

решила, что не ругаю себя за то, что съела лишнее;

если захотелось поесть, сначала пью полстакана воды или чай. В половине случаев после этого есть уже не хочется;

ем маленькими порциями;

если захотелось чего-то сладкого или очень калорийного, ем сразу, но совсем чуть-чуть: чем дольше вы запрещаете себе что-то съесть, тем больше шанс, что всё равно съедите, но много.

В итоге мой организм дней за пять перестроился, и сейчас я ем меньше. Спортом дома заниматься не получается, но я решила, что после окончания самоизоляции наверстаю.