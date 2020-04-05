С подозрением на коронавирус госпитализированы 23 жителя Владимирской области

С подозрением на коронавирус на данный момент госпитализированы 23 жителя Владимирской области. Кто они, где находятся и как себя чувствуют, пока не известно. Сообщается, что эти люди проходят стационарное лечение. Установлен круг их общения. За контактными лицами ведется наблюдение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19. Однако говорить, что у этих пациентов обязательно будет подтверждена инфекция, нельзя.

Роспотребнадзор просит не спешить с выводами и ориентироваться только на официальные источники информации.

Официальная статистика радует четвёртый день подряд. К трём фигурировавшим там случаям заражения COVID-19, слава богу, ничего не добавилось. В печальном списке два жителя Владимира, проходящие, по информации директора облздрава, лечение на дому, и один ковровчанин, скончавшийся от пневмонии на фоне коронавируса. В общей сложности в лабораториях областного управления Роспотребнадзора и подведомственных учреждений департамента здравоохранения проведено более 1900 исследований на COVID-19.

Осторожный оптимизм внушают и данные по количеству обращений с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Их стало меньше. Если 3 апреля к врачам обратились больше тысячи человек с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, то уже 4 апреля их число сократилось в два раза. Такая же картина и по воспалению легких: 37 против 14. Правда, стоит учитывать, что накануне был выходной день.

Положительный эффект могла дать и недельная самоизоляция граждан. Жители региона уменьшили количество выходов из дома и число социальных контактов. И как показывает индекса самоизоляции на Яндексе, людей на улице действительно стало значительно меньше. Об этом, как ни странно, говорят и переполненные мусорные контейнеры. Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы на самоизоляции стали больше мусорить.

Полина Тарбеева

Фото: myseldon.com