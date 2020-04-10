Рынок на Чайковского временно закрыт из-за нарушения санитарных требований

На рабочем месте оказались продавцы с ОРВИ

Работа одного из самых посещаемых рынков на Чайковского приостановлена по решению регионального управления Роспотребнадзора. В ходе рейда по торговым предприятиям, которым разрешено работать в режиме повышенной готовности, специалисты обнаружили вопиющие нарушения санитарных требований. На рабочем месте оказались продавцы с температурой. Это было подтверждено бесконтактными приборами.

— Продавцы, отпускающие товар и работающие с покупателями, были простужены. Это значительное нарушение. Рынок закрыт временно. Окончательное решение вынесет суд, — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

 Судья определит, будет ли работать рынок на Чайковского в дальнейшем.

Жители «музыкального» квартала негодуют по поводу закрытия рынка. Хотя в округе есть сетевые магазины, многие семьи привыкли делать покупки именно на рынке.

— На рынок ходим лет 20. Знаем всех продавцов. Берем только у проверенных. Там и дешевый корм для кошек был, и молоко фермерское. Колбаску с сыром хорошую брали, такой нет в супермаркетах, — сетует жительница улицы Даргомыжского Инна Викторовна.

 

Случай с закрытием рынка – пока единственный. Больше ни одно предприятие не совершало таких нарушений санитарного режима. Специалисты Роспотребнадзора выявляли незначительные недостатки, выписывались только предписания с рекомендациями. Полный перечень требований для предприятий, работающих в обстановке пандемии, можно прочитать здесь.

Анна Тумановская

Фото  «Призыва»

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