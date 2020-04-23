Рынок на Чайковского открылся досрочно

Ленинский районный суд разрешил досрочно возобновить работу рынку на Чайковского. Срок закрытия торгового предприятия сократили вдвое. Для этого, по мнению суда, были веские основания. Владельцы компании «Биллион», которой принадлежит рынок, смогли оперативно устранить все недостатки, выявленные экспертами управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Имеется и протокол осмотра специалистами территории рынка. Недостатков было немало, но их устранили в полном объеме.

Нарушения касались соблюдения норм санитарного режима: ношения масок, измерения температуры, работы продавцов по одному и в специальной форме. Не были разделены потоки покупателей на входе и выходе в торговый зал.

Рынок на Чайковского из-за санитарных нарушений не работал две недели.

На территории рынка находятся три больших торговых комплекса и много крытых павильонов. Все они начали работать в привычном режиме.

Ранее «Призыв» сообщил, что Роспотребнадзор разрешил возобновить деятельность салонам красоты и парикмахерским.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»