Руководство больницы в Карабаново ответило на обвинения пациента

Помощь пациентам в больнице города Карабаново оказывается по всем нормативам, сообщили «Призыву» в пресс-службе администрации Владимирской области. «Информация пациентов об их оставлении «без лечения и присмотра», по данным главного врача Александровской районной больницы Э.Г. Здановского, не соответствует действительности», — кратко сообщается в официальном ответе «Белого дома».

Ранее видеообращение с жалобой на врачей больницы записал один из ее пациентов. По словам мужчины, в инфекционное отделение его госпитализировали ещё в прошлую среду. Два дня обследовали, ставили капельницы, а в пятницу основной состав медиков ушел на самоизоляцию. Лишь после публикации видео, рассказал пациент, капельницы возобновили.

В больнице в Карабаново лежат 16 пациентов с подтвержденным COVID-19.

На сегодняшний день в больнице Карабаново с различными инфекционными заболеваниями проходят лечение порядка 90 человек. С диагнозом пневмония — 37 человек. У 16 пациентов подтвержден диагноз СOVID-19. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Всего в отделении 6 таких аппаратов.

Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор Владимир Сипягин пожаловался президенту на нехватку в области инфекционистов, реаниматологов и пульмонологов.

Татьяна Данилова

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