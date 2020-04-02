Рожениц с коронавирусом направят в инфекционный госпиталь

Рожениц с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут направлять в инфекционный госпиталь. Его сейчас оборудуют на базе хирургического корпуса областной клинической больницы во Владимире. Для будущих мам, инфицированных коронавирусом, приготовят десять палат. В здании будет родовая комната и чистая зона для появившихся на свет малышей. В круглосуточном режиме за женщинами и их детьми будут наблюдать опытные врачи из родильного дома и акушеры.

Хирургический корпус уже освободили от пациентов. Людей перевели в другие медучреждения региона и остальные корпуса ОКБ. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, переоборудуется приёмное отделение, создаются помещения для прачечной, утилизации медицинских отходов, все подразделения оснащаются новым оборудованием. Предполагается, что медицинский персонал будет работать в новом госпитале вахтовым методом. Группы будут сменять друг друга через две недели.

Для остальных рожениц, у которых симптомов COVID-19 нет, ничего не меняется.

Остальные беременные продолжают наблюдаться у своих врачей по месту прописки. По возможности, женские консультации организовали отдельные входы. А всем пациентам лишний раз напоминают обрабатывать руки до и после приема врача. Ни о какой срочной выписке из родильных домов речи не идет, говорят специалисты.

— У нас отменяются плановые госпитализации. Но это не касается беременных женщин. У нас все случаи могут быть экстренными. Женщина поступает к нам в нормальном состоянии, мы берем у нее анализы, и она может оказаться экстренной, — пояснила «Призыву» главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. — У нас никто никого не выписывает, мы работаем. Усилили меры дезинфекции, проверяем постоянно медперсонал, измеряем температуру.

А вот родить вместе с мужем пока не получится. В связи с угрозой распространения коронавируса медучреждения ограничивают число посетителей, партнерские роды отменены. Да и на выписку теперь пустят разве что мужа и маму. Торжественные церемонии с шарами и большими компаниями друзей и родственников отложили до лучших времен.

Ранее «Призыв» сообщал, что на период самоизоляции разработали три вида спецпропусков.

Полина Тарбеева

Фото: sibmama.ru