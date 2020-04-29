Роза Киямова – олимпийский чемпион по доброте

Солнечную и энергичную Розу Киямову во Владимире знают все. В первую очередь как массажиста легендарного олимпийского чемпиона — гимнаста Николая Андрианова. 8 мая этой удивительной женщине исполняется 77 лет. Большую часть своей жизни она проработала во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, следила за здоровьем подрастающих чемпионов. При этом активно занималась благотворительной деятельностью, создала фонд «Сотвори добро». Вместе с другими неравнодушными людьми Роза Киямова ездила с гуманитарными грузами по детским домам, больницам, а также российским госпиталям, где навещала солдат, вернувшихся из Чечни.

Все, кто лично знаком с Розой Хамзаевной, знает о её сложной судьбе. О том, что в годы Великой Отечественной войны младенцем она попала в детский дом. Потом долгие годы пыталась найти своего отца. Сегодня Роза Киямова – всё тот же лучезарный человек с открытым взглядом и задорной улыбкой. И несмотря на проблемы со здоровьем, в будущее, как всегда, смотрит с оптимизмом, которым готова сегодня поделиться с читателями «Призыва».

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Ольга Андриенко