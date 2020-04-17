«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире

«Ростелеком» выступит техническим партнером трансляции Пасхального богослужения (0+) во Владимире, которую будет вести телеканал «Губерния-33». Для того чтобы верующие могли посмотреть прямой эфир из храма Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря, специалисты компании организовали канал связи от телекомпании до храма. Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь с субботы на воскресенье.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Компания «Ростелеком» призывает верующих, особенно пожилых, которые находятся в группе риска, остаться дома и посмотреть пасхальное богослужение по телевизору. Благодаря прямому эфиру, участие в праздничной службе, пусть и виртуальное, сможет принять любой житель Владимирской области. А наши технологические ресурсы обеспечат зрителям современный цифровой комфорт с высоким качеством картинки и звука».

Телеканал «Губерния-33» доступен для просмотра всем абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во Владимирском регионе.

Информацию обо всех возможностях сервиса Wink и интерактивного ТВ от «Ростелекома» можно найти на официальном сайте компании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-100-0-800.