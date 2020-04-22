«Ростелеком» увеличил скорость доступа в интернет для 117 школ Владимирской области

«Ростелеком» увеличил пропускную способность каналов связи для 117 общеобразовательных учреждений Владимирской области. Скорость доступа в сеть Интернет выросла c 50 до 100 Мбит/с. Принятые меры позволили повысить качество дистанционного образования, что особенно важно для 80 сельских школах, где не все учителя могут работать из дома и проводят онлайн обучение школьников со своих рабочих мест. Кроме того, до 10 Гбит/с увеличена скорость до Центра обработки данных департамента образования Владимирской области, где находятся основные образовательные ресурсы области.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Во Владимирской области более ста тридцати тысяч школьников переведены на дистанционное обучение. Современные технологии позволяют проводить почти все этапы учебного процесса в удаленном формате. В таких условиях мы прекрасно понимаем, что скорость доступа в интернет критически важна, особенно для передачи видео и “тяжелого” контента, необходимого для обучения. “Ростелеком“ максимально помогает образовательным учреждениям работать без потери качества, используя различные цифровые сервисы. Поэтому мы подняли скорость доступа до максимально возможной».

В условиях коронавирусной инфекции и переходе на дистанционное обучение «Ростелеком» предоставил в сервисе Wink бесплатный доступ к образовательному контенту из подписки «Лицей». Сервис предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Его главная страница — это фактически витрина, которая содержит готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, курсы, конспекты, обучающие видео и даже мультфильмы. Портал объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Если первый раздел содержит учебную программу, разработанную по строгим образовательным стандартам (ФГОС), то второй — более творческий, рассчитанный на ребенка, который хочет узнать что-то новое, развить память и логику. Чтобы воспользоваться предложением, нужно перейти на сайт https://lc.rt.ru/ и следовать инструкциям.