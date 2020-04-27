«Ростелеком» установил тепловизоры на предприятиях Abi — крупнейшего в РФ производителя продуктов питания из мяса

«Ростелеком» установил тепловизоры на заводах компании Abi во Владимире (крупнейший в России производитель простых и удобных в приготовлении продуктов питания из мяса). На проходных предприятий было смонтировано тепловизионное оборудование, которое отличается высокой точностью измерения (до 0,3 градусов Цельсия) и может быть интегрировано с системами видеонаблюдения и распознавания лиц. В случае фиксации у человека повышенной температуры включается световое и звуковое оповещение, а сведения о потенциальной опасности автоматически отправляются медицинскому персоналу и службе охраны.

Оборудование включает в себя термографический тепловизор со встроенной вспышкой белого цвета, сиреной и регистратором. Данные о температуре тела сотрудников и посетителей выводятся на отдельный монитор охраны. Прибор не только демонстрирует показатели в реальном времени, но и позволяет вести архив измерений.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Компания Abi относится к предприятиям непрерывного производства и не прекращает свою деятельность в условиях пандемии. Установка тепловизоров — необходимая мера защиты сотрудников, присутствующих на производстве. Температура измеряется бесконтактно у всех людей, попавших в рабочую зону камеры. Оборудование корректно справляется с задачей даже в сложных ситуациях, например, повернутая голова, медицинская маска, очки или шапка. Система легко масштабируется и может быть внедрена в любых местах пребывания большого количества людей».

Дмитрий Иванов, генеральный директор Abi:

«Abi — один из крупнейших работодателей Владимирского региона. Сегодня на предприятиях компании задействовано более 6 700 человек не только из Владимира, но и других регионов. Здоровье и безопасность сотрудников — приоритет в нашей работе. Ежедневно персонал компании обеспечивается средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками и антисептиками. Установленное “Ростелекомом” тепловизорное оборудование позволит дополнительно усилить меры безопасности для сотрудников компании. Сейчас для каждого из нас стабильность и уверенность в завтрашнем дне становятся особенно важными критериями жизни. Наша задача, как работодателя и поставщика продуктов питания из мяса всероссийского масштаба — обеспечить полный комплекс мер для защиты наших сотрудников, сохранить рабочие места, необходимый объем и бесперебойную доставку продукции во все регионы страны».

Автоматическая дистанционная система контроля температуры тела с помощью тепловизоров «Ростелекома» может применяться как на небольших объектах, таких как входы и выходы из зданий и помещений, так и в цехах, аэропортах и на железнодорожных станциях. Помимо онлайн-трансляции событий, ведется запись в обычном и тепловизионном режимах. Данные отправляются на облачный сервер

хранения и обработки информации, что позволяет проводить ретроспективный анализ событий и собирать статистику. Информация об услугах компании доступна на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8-800-200-3000.

Фото предоставлены пресс-службой «Ростелекома»