«Ростелеком» приглашает на удаленную работу в домашний колл-центр

В современных условиях развития рынка труда, возникает все больше вакансий на удаленной работе. Это удобно и интересно обеим сторонам, и работнику, и работодателю. Для сотрудника это работа в домашнем комфорте, наличие свободного графика, экономия времени на дорогу. Таким образом, человек, работающий удаленно, обретает дополнительную свободу без ограничения для возможности заработать. Компания «Ростелеком» во Владимирской области в связи с расширением отдела телемаркетинга готова предложить вакансии по удаленной работе в массовом сегменте с гибким графиком работы. Рассматриваются кандидаты от 16 лет, без соответствующего опыта, предусмотрено бесплатное корпоративное обучение.

Григорий Некрасов, заместитель директора филиала-директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Сегодняшние реалии таковы, что часть профессий теряют актуальность и уходят в прошлое, другие же, наоборот, зарождаются или получают новые возможности. Компания “Ростелеком“ предлагает для работы на дому по обзвону клиентов. Специалистов оформляем по гражданско-правовым договорам, поэтому это возможность как для постоянной работы, так и подработки. Для оформления не нужно даже посещать офис, все происходит удаленно. Человек получает все инструкции по электронной почте, по ней же обменивается документами с организацией. Если вы обладаете усидчивостью, умеете грамотно и связно излагать свои мысли, искать информацию и учиться — это неплохой вариант основной работы. Самым важным для нас является наличие компьютерной техники с выходом в интернет и желание работать 4-5 часов в день. Работа идеально подходит, например, для мамочек в декрете и студентов, а также для тех, кто имеет работу в графике и обладает свободным временем. Средний заработок от 15 тысяч рублей». Подробности об открытых вакансиях можно узнать на сайте и по телефону 8 (958)186-91-020.