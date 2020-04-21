«Ростелеком» предложил сэкономить на связи с тарифом «Технологии без границ»

«Ростелеком» запустил новый тарифный план «Технологии без границ+». Предложение включает в себя широкополосный доступ в интернет, расширенный доступ к видеосервису Wink и мобильную связь для нескольких устройств. Звонки внутри сети «Ростелекома» и на номера Теле2 — бесплатные. Кроме того, в рамках пакета можно получить на Яндекс Диске расширенный объем облачного хранилища до 5 Гб.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Тарифный план “Технологии без границ+” – это отличное решение для большой семьи. Он объединяет на едином лицевом счёте все услуги, в том числе мобильную связь для пятерых близких. Это пакетное предложение позволяет не только существенно сэкономить на связи, но и обеспечить всех домашних нужными им сервисами. Например, смотреть контент видеосервиса Wink можно одновременно на нескольких устройствах, не мешая друг другу».

Тариф «Технологии без границ+» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, мобильную связь с 50 Гб интернета, 2 000 минут разговоров, 500 SMS и возможностью подключить до 5 SIM-карт, а также доступ к видеосервису Wink. Помимо 220 телеканалов и 5 000 фильмов и сериалов, которые уже включены в предложение, абонент может выбрать 5 из 12 тематических пакетов на свой вкус. Узнать подробности о тарифе можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8-800-1000-800.