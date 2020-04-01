«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

Оператор Tele2 полностью перейдет под контроль «Ростелекома», сообщила госкомпания. Пока на сотовом рынке России есть другие активы на продажу, «Ростелеком» не будет присоединять к себе Tele2, считают аналитики

Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом, куда входят группа ВТБ, компании Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк «Россия» Юрия Ковальчука, об увеличении своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) с 45 до 100%. Такое заявление сделал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.

«Мы завершили работу по согласованию базовых условий по консолидации 100% Tele2 «Ростелекомом» и переходим к формальным процедурам. В результате консолидации появится предприятие с выручкой, приближающейся к 500 млрд руб.», — сказал Осеевский.

По его словам, Tele2 останется дочерней структурой с самостоятельным менеджментом. Раскрыть подробности сделки президент «Ростелекома» отказался.

Фото: letknow.news