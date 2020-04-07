Роспотребнадзор опубликовал список требований к работающим предприятиям

Главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала новое постановление № 1955. В нем даются подробные инструкции по работе предприятий в период режима повышенной готовности. Главное требование — максимально сократить число сотрудников, работающих оффлайн, чтобы минимизировать контакты. Все предприятия и организации должны обеспечить жесткий утренний фильтр с измерением температуры и т.д. Сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Подробно в постановлении описаны и необходимые меры дезинфекции помещения. Один раз в два часа необходимо обрабатывать поверхности хлорсодержащими средствами, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.). Если помещение небольшое, но в нем работает много людей, необходимо установить прибор по обеззараживанию воздуха. Подробности можно узнать из официального документа:

Ранее «Призыв» опубликовал подробный список тех, кто может продолжить или возобновить деятельность. В него вошли 42 позиции из разных сфер экономики.

Елена Пляскина

Фото: mosday.ru