Роспотребнадзор не подтверждает случаи коронавируса в Петушках

Региональное управление Роспотребнадзора не подтверждает случаи заряжания коронавирусом в Петушинском районе. Хотя информация об этом накануне появилась на официальном сайте районной администрации. Сообщалось, что в местной больнице якобы находятся сразу три человека с COVID-19. Однако говорить об этом рано. Результаты анализов еще нуждаются в подтверждении, сообщает источник в Роспотребнадзоре. Надзорное ведомство рекомендует всем обращать внимание только на официальные данные.

Оперативную информацию по всем регионам страны публикует сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно этим данным, на 2 апреля во Владимирской области за все время выявлено три случая заражения коронавирусом. Один человек погиб. Это житель Коврова. COVID-19 также диагностирован у двух человек. О двух заболевших сообщается и на сайте администрации города Владимира. Мэрия призывает ответственные структуры к координированной работе.

— Крайне важно работать в общей логике, во взаимодействии муниципальных, региональных и федеральных структур, объективно информируя жителей о реальном развитии ситуации, чтобы среди горожан не возникали всякого рода слухи и домыслы, — отмечается на сайте.

По последним данным, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За сутки COVID-19 подтвержден 771 раз. Выздоровели 235 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Улучшить ситуацию призван режим всеобщей самоизоляции. Гражданам стоит оставаться дома. Выйти на улицу можно только до магазина, аптеки, разрешается выгул собак и вынос мусора. В режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии спецпропуска. Ранее «Призыв» сообщал, что уже разработано три вида разрешительных документов.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС