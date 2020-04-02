Роспотребнадзор не подтверждает случаи коронавируса в Петушках

Новых случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано

Региональное управление Роспотребнадзора не подтверждает случаи заряжания коронавирусом в Петушинском районе. Хотя информация об этом накануне появилась на официальном сайте районной администрации. Сообщалось, что в местной больнице якобы находятся сразу три человека с COVID-19. Однако говорить об этом рано. Результаты анализов еще нуждаются в подтверждении, сообщает источник в Роспотребнадзоре. Надзорное ведомство рекомендует всем обращать внимание только на официальные данные.

Оперативную информацию по всем регионам страны публикует сайт стопкоронавирус.рф.

Согласно этим данным, на 2 апреля во Владимирской области за все время выявлено три случая заражения коронавирусом. Один человек погиб. Это житель Коврова. COVID-19 также диагностирован у двух человек. О двух заболевших сообщается и на сайте администрации города Владимира. Мэрия призывает ответственные структуры к координированной работе.

— Крайне важно работать в общей логике, во взаимодействии муниципальных, региональных и федеральных структур, объективно информируя жителей о реальном развитии ситуации, чтобы среди горожан не возникали всякого рода слухи и домыслы, — отмечается на сайте.

По последним данным, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За сутки COVID-19 подтвержден 771 раз. Выздоровели 235 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Во Владимире будет два инфекционных госпиталя. Фото: avo.ru

Улучшить ситуацию призван режим всеобщей самоизоляции. Гражданам стоит оставаться дома. Выйти на улицу можно только до магазина, аптеки, разрешается выгул собак и вынос мусора. В режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии спецпропуска. Ранее «Призыв» сообщал, что уже разработано три вида разрешительных документов.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС

 

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение