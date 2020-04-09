Роды в период пандемии. Как защититься беременным женщинам?

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы. Коснулось это, конечно, и самого важного и трогательного события в жизни каждой семьи – рождения малыша. В роддомах Владимира отменили партнерские роды и торжественную выписку. Ввели режим повышенной готовности и особые меры безопасности. Ведь на кону – жизнь и здоровье матери и ребенка. Сейчас во всех медучреждениях Владимирской области, где ведется беременность и принимают роды, — новые правила. Все профилактические меры направлены на защиту женщин от коронавирусной инфекции.

На днях в редакцию «Призыва» обратилась жительница Владимира – Анастасия. По срокам ей предстоит рожать уже скоро, в апреле. Девушка заметила, что сейчас в женских консультациях города появился пропускной режим и стали тщательнее следить за уборкой помещений.

— Я посещаю своего врача раз в неделю, это женская консультация на Токарева, — рассказывает Настя. – Приезжаю сюда на своей машине. На входе медучреждения всем измеряют температуру. В женской консультации на скамейках сидит небольшое число беременных. Заметила, что пол здесь стали чаще мыть. Только при мне два раза прошлись. В коридорах стоят бактерицидные лампы. И мужьям теперь сюда запрещено заходить. Кровь мне берут из вены здесь же. В очередях не сижу, в поликлинику сдавать анализы не посылают.

С местом родов Анастасия давно определилась: это Областной перинатальный центр. Но она хотела бы узнать, не изменилось ли время пребывания здесь после родов, какая атмосфера царит в роддомах в связи с угрозой COVID-19? Пока все преобразования, которые произошли в режиме повышенной готовности, беременных вполне устраивают.

На вопросы, волнующие будущих мам, «Призыву» подробно ответила главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.

Какие условия созданы для профилактики и защиты от COVID-19

Медики уверенно отвечают: условия созданы все. Впрочем, так было и прежде. Роддома и женские консультации всегда содержатся в таком состоянии, чтобы никакая инфекция сюда не могла проникнуть. Во всех медучреждениях персонал прошел тренинги по профилактике и защите от коронавируса. В каждом помещении роддомов имеется достаточное количество дезинфицирующих средств. Введен масочный режим.

— Просто так в отделение никто не поступает, — говорит Надежда Туманова. — Во-первых, ограничен доступ на территорию. Во всех роддомах отменили торжественную выписку. Никаких лишних людей: ни фотографов, ни операторов. Все двери закрыты. Выписка строго по очереди. Муж заходит, забирает ребеночка. После него всё обрабатывается. Заходит следующий.

Партнерские роды до 30 апреля тоже пока отменены.

Посещать женщин запрещено также в сервисных палатах и отделениях патологии беременных. В приемном отделении усилен фильтр. Если беременная поступает с температурой, то её помещают в обсервационное отделение. Как это всегда и происходило. В данный момент в обсервации занято 14 коек из 15-ти. Никого с признаками ОРВИ среди них нет, уточняет главный врач. Сюда под наблюдение могут отправить и с небольшой температурой, например 37.1. У пациентки берут все анализы, изучается анамнез.

Что делать, если у беременной дома поднялась температура

В первую очередь нужно позвонить терапевту и своему врачу из женской консультации по месту жительства. Медики должны прийти на дом. И уже на месте решить, как поступить дальше. При подозрении у беременной или роженицы COVID-19 есть четкий алгоритм действий и врачебной тактики. В департаменте здравоохранения вышло соответствующее распоряжение. Этот инструктаж разработала сама Надежда Туманова. Документ получили все женские консультации и роддома области.

На сайте стопкоронавирус. рф в разделе про беременность есть указания по лечению:

Жаропонижающим препаратом первого выбора является парацетамол.

В I и II триместрах может быть назначен ибупрофен или целекоксиб, но в III триместре они противопоказаны.

Возможно применение муколитических средств и бронходилататоров.

Необходима адекватная респираторная поддержка.

При тяжелом и средне-тяжелом течении заболевания до 12 недель гестации (в связи с высоким риском перинатальных осложнений) рекомендуется прерывание беременности после излечения инфекционного процесса.

Но заниматься самолечением ни в коем случае нельзя! Не создавайте угрозу ни для себя, ни для ребенка. Все назначения должен выписать врач.

Не придется ли сидеть в очередях на сдачу анализов

Сейчас плановая помощь в учреждениях родовспоможения ограничена, в том числе уменьшилось число явок в женскую консультацию. Вне графика принимают только по экстренным показаниям. Со своим врачом можно общаться по телефону или через Интернет. Что еще важно: в общей очереди на сдачу крови сидеть не придется, заверяют медики.

— Все анализы расписаны по времени. У нас ведь здания женских консультаций стоят отдельно. Нет такого, чтобы пересекались потоки с другими пациентами. Например, если взять многопрофильную пятую больницу, у них есть даже отдельный вход в женскую консультацию. На втором этаже есть своя лаборатория. Беременные ни с кем не пересекаются. Если у женщин выявляется какая-то патология, врачи ей сразу рекомендуют обратиться к нам в перинатальный центр, — говорит Надежда Туманова.

Какие меры предосторожности обязательны для беременной

Конечно, соблюдать режим самоизоляции. До женских консультаций стараться добираться не на общественном транспорте и такси, а (по возможности) на личном авто. Посещать медучреждения необходимо в масках, перчатках. Дома чаще мыть руки, полоскать горло.

Для профилактики ротовирусных инфекций можно использовать хлоргексидин, мирамистин для полоскания горла.

Укреплять иммунитет рекомендуют комплексными витаминами, которые пропишет врач. Ну и, конечно, здоровый сон. Прогулки на свежем воздухе возможны, но только у себя в деревне или на даче. На личной территории. Сейчас, как мы знаем, все парковые зоны во Владимире закрыты.

Как попасть на роды, если запись отменена

Запись на плановые роды в период режима самоизоляции отменена. Консультативный прием в кабинете врача не ведется. Но в Областном перинатальном центре готовы принять всех. С любыми жалобами по состоянию здоровья. «Неважно где вы проживаете, в какой женской консультации наблюдаетесь, при любом изменении вашего состояния после 22 недель беременности вы можете приехать в наш центр на госпитализацию» — такая информация размещена на сайте медучреждения.

— Записываться и сидеть где-то ни в коем случае не разрешается, — подчеркивает Надежда Туманова. – Бывает, что во время беременности у женщины повышается артериальное давление. В таком случае врач ей рекомендует лечь в патологию. Причем направляет дистанционно. Для этого ей не придется сначала ехать в консультацию за бумажными направлениями, как это было прежде.

Но сейчас просто так держать в патологии никого не будут. Например, с небольшим тонусом матки порекомендуют остаться дома на амбулаторном лечении.

Что делать, если роды начались

Если у женщины начались схватки, отошли воды, она вызывает «скорую помощь», и её привозят в роддом. Допускается приезд и на своем транспортном средстве. С собой на роды необходимо взять положенный список вещей. Плюс с к этому рекомендовано взять и личные средства защиты: медицинские маски. Но если потребуется, женщину обеспечат здесь всем необходимым.

Длительность пребывания в послеродовых палатах не изменилась. Те, кто родил естественным путем, находятся в роддоме трое суток, а после кесарева сечения — 4-5 суток.

О питании беременных

Питание в роддомах сейчас обычное, как и в прежние времена, говорят врачи. Более разнообразное меню – в сервисных палатах. Витаминизированное питание разрешено приносить родственникам. Ведь сейчас наступил самый гиповитаминозный период. Можно есть все цитрусовые, принимать витамины (по назначению врача). Но вот после родов кормящим мамам с цитрусовыми лучше повременить. Это может сказаться на молоке. Кисловатый вкус может не понравиться ребенку.

Всё подробную информацию о режиме работы Областного перинатального центра можно найти на его официальном сайте, а также позвонив по телефону приемной главного врача: 8 (4922) 41-06-65.

Ранее «Призыв» сообщал, как поддержать иммунитет в самоизоляции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»