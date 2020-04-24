Родильный дом № 2 сегодня опустеет

Уже сегодня стены второго родильного дома должны опустеть. По нашей информации, из медучреждения выписывают последних рожениц. После чего оно будет работать только на прием беременных женщин с ОРВИ и гриппом. Планируется, что специалисты будут наблюдать проблемных пациенток с клиническими проявлениями, тогда как здоровые беременные должны срочным образом искать для себя альтернативные варианты.

Медучреждение готовят к приему беременных с ОРВИ и гриппом.

— Я очень была рада возвращению во второй родильный дом Сергея Телегина и старой команды. Когда узнала, что жду малыша, была уверена, что рожать буду именно во втором, — рассказала «Призыву» беременная жительница Владимира. — А теперь они будут принимать только больных пациентов. А куда же мы? Мне в начале июня рожать. И где теперь это делать? Если честно, я просто в шоке.

По словам областных чиновников, нагрузку второго роддома должны перераспределить между собой перинатальный центр и акушерский корпус областной клинической больницы. Туда уже перенаправили беременных из патологии родильного дома № 2. Кого-то выписали домой. При этом на момент принятия решения о перепрофилировании медучреждения для беременных с ОРВИ в стенах роддома находились около пятидесяти женщин.

Чиновники уверяют, что изменить маршрутизацию их заставила сложившаяся эпидемиологическая ситуация. Появилась необходимость разобщить здоровых женщин и беременных с простудными явлениями. Однако госпитализировать пациентов с подтвержденным коронавирусом в роддом не будут. Они, как и планировали ранее, должны попадать в инфекционный госпиталь, который сейчас перестраивается на базе хирургического комплекса ОКБ.

Однако все эти разграничения весьма условны. Указом директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалева всех пациентов с ОРВИ, бронхитом и пневмонией начали рассматривать как потенциальных носителей COVID-19 еще в начале апреля. А потому вопрос жизни и смерти: обеспечены или нет врачи родильного дома № 2 средствами индивидуальной защиты?

— В родильном доме есть комбинезоны и защитные костюмы. Сейчас принимаются меры по формированию резервного запаса индивидуальных средств защиты и антисептиков, — ответили на запрос «Призыва» в «Белом доме».

В последнее время в стенах родильного дома № 2 на свет появлялось больше сотни маленьких жителей Владимира. И это в месяц. Медучреждение славится своим коллективом, который удалось вернуть после прихода на место главного врача Сергея Телегина. Очень бы не хотелось, чтобы пандемия коронавируса оставила рожениц без любимых врачей. А тревожные сигналы, к сожалению, приходят. По нашей информации, в коллективе возможны изменения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в сутки во Владимирской области зафиксированы 42 новых случая коронавируса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»