Режиссер фильма «Ванька» ищет средства для завершения работы

Картина о военном детстве, которую снимают во Владимирской области, может не увидеть свет. Режиссер фильма «Ванька» (6+) Игорь Мельников сообщил, что на завершение работы не хватает средств. Ситуация с коронавирусом лишь осложнила ситуацию. Потенциальные спонсоры теперь не торопятся расставаться с деньгами. При этом 25-минутный фильм уже готов на 70%. Осталось закончить монтаж, сделать цветокоррекцию и завершить работу со звуком.

— Просто жаль, что проект может не состояться, — говорит Игорь Мельников. — А ведь его очень ждут, и в первую очередь те дети, которые снимались в этом фильме, и еще ветераны, и те самые дети войны!

Ко Дню Победы создатели картины точно не успеют, но надеются завершить ее хотя бы к 22 июня. Связаться с автором фильма можно по телефону: 8 (925) 611-37-01.

Фильм «Ванька» — проект общественной организации «Региональный центр культуры, детского и авторского кино». Герои картины — дети войны, которым пришлось в тылу заменить ушедших на фронт взрослых. Подростки трудились на заводах Коврова, Вязников, Мурома. Часть сцен снимали на ретроскладе во Владимире. Музей советских вещей открылся в конце прошлого года.

Во Владимирской области работали съемочные группы десятка известных и не очень детских фильмов. Каких именно, узнаете из нашего теста.

Елена Пляскина

Фото и видео предоставлены создателями фильма «Ванька»